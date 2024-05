Bahia encerra preparação para o Ba-Vi, veja provável escalação | A TARDE

O Bahia finalizou, na manhã deste sábado, 20, a preparação para encarar o Vitória, pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro. No CT Evaristo de Macedo, o elenco foi dividido em dois e realizaram atividades diferentes. Enquanto um grupo fez um trabalho tático com o técnico Rogério Ceni, o restante trabalhou lances de bola parada com o auxiliar. Na sequência, os jogadores inverteram.

O comandante tricolor tem praticamente todo o elenco à sua disposição para o clássico deste domingo, 21, com exceção do volante Acevedo e do lateral-esquerdo Ryan, que se recuperam de lesão.

Leia mais: Ba-Vi em casa: Gêmeos integram categoria de base dos rivais baianos

Na entrevista coletiva após o jogo contra o Fluminense, Ceni deixou em aberto a possibilidade de mudanças na equipe e garantiu que não há um time titular fechado. Dessa maneira, não dá para cravar os 11 jogadores que vão iniciar o clássico. Confira a provável escalação:

Marcos Felipe; Santiago Arias, Gabriel Xavier (Kanu), Victor Cuesta e Luciano Juba (Rezende); Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro e Cauly; Ademir (Biel ou Everaldo) e Thaciano.

O quinto clássico Ba-Vi de 2024 está marcado para as 16h de domingo, 21, no Barradão, pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão para todo o estado na TV aberta e para todo o Brasil no canal fechado. No estádio é permitido a presença apenas dos torcedores do time da casa.