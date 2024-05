Vitória encerra preparação para o Ba-Vi, veja provável escalação | A TARDE

O Vitória encerrou, na manhã deste sábado, 20, a preparação para enfrentar o Bahia, pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro. No CT Manoel Pontes Tanajura, o técnico Léo Condé comandou um treino tático em campo reduzido e aperfeiçoou lances de bola parada defensiva e ofensiva.

Leia mais: Ba-Vi em casa: Gêmeos integram categoria de base dos rivais baianos

O comandante rubro-negro pode ter três baixas importantes para o Ba-Vi deste final de semana. O zagueiro Camutanga e o volante Dudu estão fora e devem ser substituídos por Bruno Uvini e Leo Naldi, respectivamente. O lateral-esquerdo PK tem chances de jogar, mas é provável que Lucas Esteves comece como titular. Confira a provável escalação:

Lucas Arcanjo; Zeca, Bruno Uvini, Wagner Leonardo e Lucas Esteves (PK); Rodrigo Andrade, William Oliveira e Léo Naldi; Osvaldo, Matheuzinho e Alerrandro (Luiz Adriano).

O quinto clássico Ba-Vi de 2024 está marcado para as 16h de domingo, 21, no Barradão, pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão para todo o estado na TV aberta e para todo o Brasil no canal fechado. No estádio é permitido a presença apenas dos torcedores do time da casa.