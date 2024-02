Confira tudo que rolou no primeiro dia do julgamento de Daniel Alves | A TARDE

O primeiro dia do julgamento de Daniel Alves, acusado de agressão sexual na Espanha, ocorreu nesta segunda-feira (5). O atleta teve sua condição aceita para depor por último, de acordo com os jornais "La Vanguardia" e "El Periódico".

Durante o depoimento confidencial da vítima, com aproximadamente 1h15min, ela reiterou as acusações de agressão sexual em dezembro de 2022, em uma boate espanhola. A defesa de Daniel Alves mencionou uma "investigação paralela" pela imprensa, que alterou a opinião do magistrado e destacou sua situação financeira delicada, com uma dívida de meio milhão de euros da Fazenda Espanhola e contas negativadas.

Uma amiga e uma prima da vítima foram ouvidas e alegaram que a mulher não consegue confiar em mais ninguém após o acontecido. Dois garçons da boate também prestaram depoimentos e alegaram que o jogador não teve um consumo exagerado de álcool.

Os próximos depoimentos estão agendados para essa terça-feira (6) e contarão com 22 testemunhas, incluindo um amigo de Daniel Alves que estava na boate, o Bruno, e a esposa do atleta, Joana Sanz. O novo encontro está marcados para às 11h (horário de Brasília).