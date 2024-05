Confrontos das quartas do Baianão sub-20 estão definidos; confira | A TARDE

Neste sábado, 18, foram definidos os confrontos das quartas de final do Baianão Sub-20 2024. Após os jogos da 10ª rodada dos Grupos 1 e 3 e da 14ª rodada do Grupo 2, oito clubes garantiram vaga na segunda fase da competição.

Os classificados, em ordem de classificação geral, são: Estrela de Março, Bahia, Conquista, Jacuipense, ECPPVC, Vitória, Itabuna e Juazeirense.

Os confrontos das quartas de final ficaram assim definidos:

Estrela de Março x Juazeirense

Bahia x Itabuna

Leia mais:

Elenco principal do Bahia realiza jogo-treino contra time Sub-20

Conquista x Vitória

Jacuipense x ECPPVC

Devido a discrepâncias no número de jogos disputados por alguns clubes, foi necessário utilizar a média aritmética para definir a classificação.

Os times com as melhores campanhas — Estrela de Março, Bahia, Conquista e Jacuipense — terão a vantagem de decidir a vaga na semifinal jogando em casa. A Federação Bahiana de Futebol divulgará na próxima segunda-feira (20) as estatísticas completas da 1ª fase e a tabela de jogos das quartas de final da competição.

Publicações relacionadas