Conheça "Big", o baiano que superou a obesidade com a corrida

Em um mundo cada vez mais consciente da importância de uma vida saudável, a história de Alex Nunes Santos, mais conhecido como Big, é inspiradora e serve como um lembrete de que a determinação e a prática de exercícios físicos podem fazer toda a diferença na vida de uma pessoa.

Em 2020 Alex pesava 135 quilos e sua saúde estava seriamente comprometida. Além do excesso de peso, ele enfrentava problemas de circulação sanguínea, gordura no fígado, aumento de pressão, aumento de colesterol e elevação do açúcar no sangue. Esses problemas de saúde afetaram não apenas seu corpo, mas também sua autoestima e bem-estar psicológico.



Insatisfeito física e emocionalmente, Big percebeu que algo precisava ser feito e que era hora de buscar uma transformação real. A mudança partiu com a ideia de praticar esportes, Alex então, por influência de seu irmão Alan Nunes, decidiu começar a correr. No entanto, nenhum começo é fácil e, logo nos primeiros dias, ele sentiu os sintomas da obesidade a ponto de precisar ser levado às pressas para a emergência de um hospital.



“Minha esposa me levou para a emergência e lá eu tive um choque de realidade. O médico falou comigo: ‘ou você muda ou você morre’. Eu decidi mudar e decidi que não era aquilo que eu queria pra vida”, contou Alex ao Portal A TARDE.



Na última prova, Big fez 21km e voltou para acompanhar seu irmão, que fez 42km | Foto: Arquivo Pessoal

Ao longo de todo esse processo, Big não esteve sozinho. Contou com o apoio de uma equipe de profissionais de saúde, que o orientaram em sua jornada de perda de peso e melhoria da saúde. A supervisão médica, a orientação de um nutricionista e o acompanhamento de um treinador de corrida foram fundamentais para garantir que cada passo fosse dado de forma segura e saudável.



“É necessário que se mantenha uma constância além de um apoio profissional. E comecei a correr sozinho e encontrei André, do grupo Aquatron, que foi muito importante na minha vida. Depois eu fui orientado por Rona Braga, personal que era mais especializado na corrida e me deu algumas dicas. Hoje eu sou treinado por Felipe Chokito e sou acompanhado pela nutricionista Inês Dourado, eles me ajudam na minha performance”, ressaltou Alex.



Além disso, toda essa evolução no corpo de Big foi sem a necessidade de cirurgias, medicamentos e dietas milagrosas. Apenas com determinação no treino e acompanhamento dos profissionais adequados ele conquistou o resultado atual.



“Toda vez que as pessoas me perguntam: ‘Big, você foi obeso?’ Eu digo: não, eu sou obeso. Eu preciso entender que a atividade física precisa ser constante na minha vida e se eu parar eu vou devolver ao meu corpo tudo o que foi eliminado. Eu eliminei essa quantidade de peso, 50 quilos, sem fórmula mágica, sem remédio e sem cirurgia, só com treino. Mas eu precisei treinar, eu precisei correr”, disse Alex.



Alex em 2020, pesando mais de 130 quilos | Foto: Arquivo Pessoal

Hoje Big inspira outros amigos de corrida e os incentiva até o fim de cada desafio. Foi como aconteceu com Renan França, que participou de uma maratona com Alex e pensou em desistir antes da chegada, mas contou com o apoio do amigo e conseguiu concluir a prova.



“Eu lembro da última prova que corremos juntos. Saímos da Amaralina sentido Barra e íamos voltar, só que quando chegou na Barra eu já não estava mais aguentando e eu ia desistir daquela prova. Naquele momento Big me abraçou e disse: ‘não, irmão, você vai comigo. Vamos chegar juntos,você pode, você consegue’. Isso me motivou muito mesmo e quando chegamos foi aquela emoção. Todo mundo gritando, uma agonia, foi top”, relatou Renan, amigo de Big.



“Agora não só na corrida, mas na vida também. Quando penso em desistir de alguma coisa, algum momento que me sinto fragilizado, vou e lembro daquele momento ali que passei com ele. Big me ensinou a não desistir e é hoje uma inspiração para mim”, concluiu Renan.



Alex e Renan são parceiros de corrida | Foto: Lincoln Oriaj

A dedicação de Big à corrida e ao cuidado com sua saúde trouxe resultados surpreendentes. Ele perdeu cerca de 50 quilos, uma conquista notável que não só transformou sua aparência, mas também sua qualidade de vida. Além disso, os problemas de saúde que antes o atormentavam diminuíram significativamente, e ele passou a se sentir mais confiante.



A TARDE Run



Com o intuito de incentivar a prática de exercícios físicos como meio de promover a saúde e a Socialização, o A TARDE realizará, com organização da Heads Events e produção da Viramundo, a primeira edição da maratona A TARDE RUN, no dia 15 de outubro de 2023, domingo, data em que é comemorado o aniversário de 111 anos do Grupo de comunicação.



A prova terá representatividade olímpica com pórtico de largada e chegada posicionado na Arena Fonte Nova, onde para completar a corrida, os atletas deverão fazer a volta olímpica no campo, assim como acontece nas olimpíadas. A inscrição para a maratona pode ser feita no site da TicketSports. Qualquer pessoa a partir dos 18 anos de idade, pode se inscrever.



A corrida contará com provas de 5, 10, 21 e os 42 quilômetros exigidos pelas maratonas, disputadas nas categorias individual MASCULINA e FEMININA. As largadas estão previstas para às 5h15, nas provas de 42km e 21km, e 5h30 nas provas de 10km e 5km, com o funil de chegada sendo fechado às 12h.