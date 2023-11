Conheça o campeão e vice da categoria B do A TARDE Play | A TARDE

A 1ª edição do A TARDE Play by Infinite Tennis vai tendo seus campeões definidos, e com isso, o torneio vai chegando ao fim. Na tarde deste domingo, 26, o jovem Matheus Espinheira, de 11 anos, sagrou-se campeão da categoria B ao superar Moana Minayoshi, de 14 anos, pelo placar de 6 X 3.

Após a final, o Portal A TARDE teve a oportunidade de falar mais uma vez com o pequeno Matheus, que enfrentou uma amiga na final: “foi uma final muito boa e o mérito é de nós dois. Espero que a Infinite traga mais torneios como esse”.

A equipe de Esportes do Portal A TARDE também conversou com Moana, que foi vice-campeã da categoria B do evento: “no começo do campeonato eu me sentia um pouco nervosa, mas conforme fui jogando, consegui me acostumar. Joguei com adversários incríveis, inclusive o Matheus, que é meu amigo. Parabéns Matheus”.

É dessa forma amigável que vai chegando ao fim o segundo dia da 1ª edição do A TARDE Play by Infinite Tennis, que teve início às 8h deste domingo, 26.