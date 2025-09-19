Conheça o prodígio de 7 anos que representa a Bahia no Bicicross

Ruan Miguel, campeão brasileiro de bicicross - Foto: Jéssica Tavares

Campeão brasileiro, bicampeão da Copa Nordeste, bicampeão baiano, campeão da Copa Bahia e do Ranking Nacional 2024 e oitavo colocado no Pan-Americano de BMX Racing 2025 no Chile. O currículo parece de um atleta com anos de carreira, mas pertence a um menino de apenas sete anos vindo da Bahia.

Em Salvador, o talento do bicicross mora dentro de Ruan Miguel Gonçalves, jovem talento que treina há dois anos no Projeto Pedal e já tem mais conquistas do que muitos atletas com carreira longeva. Agora, o pequeno está mirando o Desafio da Moda de Bicicross, que acontece neste domingo, 21, em Santa Cruz do Capibaribe, Pernambuco.

Ruan vai com a delegação baiana formada por 43 representantes, sendo 25 alunos e dois professores do projeto, além de outros ciclistas baianos. O grupo viajou nesta sexta-feira, 19, e representa a Bahia no torneio.

Os sonhos de Ruan, no entanto, estão longe de parar por aí. Para ele, a maior meta é disputar o Mundial de BMX de 2026, na Austrália, quando completará a idade mínima exigida de oito anos, depois de passar pelo Campeonato Ibero-Americano e a Copa Latina de BMX, entre os dias 25 e 26 de outubro, no Rio de Janeiro.

Quem mais?

Apesar do brilhantismo, Ruan não é o único que representa a Bahia muito bem em cima da bicicleta. Israel Rian de Oliveira, campeão brasileiro na categoria PCD, e Whitney Victória, vice-campeã brasileira, são estreantes baianos no torneio nacional, já tendo conquistado títulos em 2025.

O Desafio da Moda integra o calendário oficial da Confederação Brasileira de Ciclismo, vale pontos para o ranking nacional classe C5 e garante 15 pontos ao campeão.

O que é Bicicross?

O bicicross, também chamado de BMX Racing, é uma modalidade do ciclismo que surgiu nos anos 1970, na Califórnia, inspirada no motocross. As provas acontecem em pistas de terra com rampas, curvas e obstáculos, geralmente entre 300 e 400 metros, onde até oito ciclistas largam juntos de uma rampa inclinada e disputam quem chega primeiro à linha de chegada.

As bicicletas usadas são leves, resistentes e de marcha única, próprias para explosão e manobras rápidas. Desde os Jogos de Pequim, em 2008, o bicicross faz parte do programa olímpico, com Gustavo 'Bala Loka' como principal destaque brasileiro.

