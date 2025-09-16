Conheça os 55 brasileiros em times da Champions League

João Pedro pelo Chelsea - Foto: GLYN KIRK/AFP

A Champions League está começando, e o Brasil promete aparecer, como sempre, em peso na competição. Só de estreias, podem ser até 25 brasileiros presentes, sem contar os já consolidados nos maiores clubes europeus, somando 55 no total.

São 36 times disputando a competição de clubes mais famosa do mundo, todos já com elencos definidos após o encerramento da janela de transferências europeia. Muitos deles contam com brasileiros novatos no elenco, alguns já bem conhecidos pelo público nacional e internacional.

O principal talvez seja João Pedro, jogador do Chelsea que foi transferido durante o Mundial de Clubes e se destacou na equipe que venceu a primeira edição da Copa do Mundo de Clubes da Fifa.

Junto a ele, aparecem Estêvão e Andrey Santos (Chelsea), Rodinei, Gustavo Mancha e Gabriel Strefezza (Olympiacos), Lucas Rosa (Ajax), Gabriel Pereira e Robert Vinicius (Copenhagen), Kauã Santos (Eintracht Frankfurt), Ricardinho, João Paulo, Edmilson e Élder Santana (Kairat Almaty), Pedrão, Bruno Felipe, Jajá e Anderson Silva (Pafos), Matheus Silva, Dani Bolt, Pedro Bicalho e Kady Borges (Qarabag), Alisson Santos (Sporting), Guilherme Smith (Union Saint-Gilloise) e Luiz Júnior (Villarreal), todos novatos na competição.

Entre todos os times disputando a Champions, os brasileiros marcam presença em mais de 80% dos clubes, seguindo a tradição de ter sempre um brasileiro campeão do torneio desde 2006.

Neste ano, o clube com mais brasileiros é o Pafos, com cinco no total (David Luiz, Pedrão, Bruno Felipe, Jajá, Anderson Silva), seguido por Real Madrid (Éder Militão, Vinicius Jr, Rodrygo, Endrick), Kairat Almaty (Ricardinho, João Paulo, Edmilson, Élder Santana) e Qarabag (Matheus Silva, Dani Bolt, Pedro Bicalho, Kady Borges), todos com quatro cada.

Matheus Silva, do Qarabag, tem ainda passagem pelo Nordeste, tendo jogado no Bahia em 2019. Agora, o defensor atua no clube do Azerbaijão, e joga sua primeira Champions na carreira.

Quem são os 55 brasileiros jogando em clubes da Champions