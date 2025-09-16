Menu
ESPORTES
MAIS DE 80% DOS CLUBES

Conheça os 55 brasileiros em times da Champions League

Nesta edição, 25 brasileiros podem estrear pelo torneio de clubes europeus

Marina Branco

Por Marina Branco

16/09/2025 - 15:52 h
João Pedro pelo Chelsea
A Champions League está começando, e o Brasil promete aparecer, como sempre, em peso na competição. Só de estreias, podem ser até 25 brasileiros presentes, sem contar os já consolidados nos maiores clubes europeus, somando 55 no total.

São 36 times disputando a competição de clubes mais famosa do mundo, todos já com elencos definidos após o encerramento da janela de transferências europeia. Muitos deles contam com brasileiros novatos no elenco, alguns já bem conhecidos pelo público nacional e internacional.

O principal talvez seja João Pedro, jogador do Chelsea que foi transferido durante o Mundial de Clubes e se destacou na equipe que venceu a primeira edição da Copa do Mundo de Clubes da Fifa.

Junto a ele, aparecem Estêvão e Andrey Santos (Chelsea), Rodinei, Gustavo Mancha e Gabriel Strefezza (Olympiacos), Lucas Rosa (Ajax), Gabriel Pereira e Robert Vinicius (Copenhagen), Kauã Santos (Eintracht Frankfurt), Ricardinho, João Paulo, Edmilson e Élder Santana (Kairat Almaty), Pedrão, Bruno Felipe, Jajá e Anderson Silva (Pafos), Matheus Silva, Dani Bolt, Pedro Bicalho e Kady Borges (Qarabag), Alisson Santos (Sporting), Guilherme Smith (Union Saint-Gilloise) e Luiz Júnior (Villarreal), todos novatos na competição.

Entre todos os times disputando a Champions, os brasileiros marcam presença em mais de 80% dos clubes, seguindo a tradição de ter sempre um brasileiro campeão do torneio desde 2006.

Neste ano, o clube com mais brasileiros é o Pafos, com cinco no total (David Luiz, Pedrão, Bruno Felipe, Jajá, Anderson Silva), seguido por Real Madrid (Éder Militão, Vinicius Jr, Rodrygo, Endrick), Kairat Almaty (Ricardinho, João Paulo, Edmilson, Élder Santana) e Qarabag (Matheus Silva, Dani Bolt, Pedro Bicalho, Kady Borges), todos com quatro cada.

Matheus Silva, do Qarabag, tem ainda passagem pelo Nordeste, tendo jogado no Bahia em 2019. Agora, o defensor atua no clube do Azerbaijão, e joga sua primeira Champions na carreira.

Quem são os 55 brasileiros jogando em clubes da Champions

  1. Lucas Rosa - Ajax
  2. Gabriel Magalhães - Arsenal
  3. Gabriel Martinelli - Arsenal
  4. Gabriel Jesus - Arsenal
  5. Ederson - Atalanta
  6. Raphinha - Barcelona
  7. Arthur - Bayer Leverkusen
  8. Yan Couto - Borussia Dortmund
  9. Andrey Santos – Chelsea
  10. Estêvão - Chelsea
  11. João Pedro – Chelsea
  12. Gabriel Pereira - Copenhagen
  13. Robert Vinicius - Copenhagen
  14. Kauã Santos – Eintracht Frankfurt
  15. Gabriel Sara - Galatasaray
  16. Carlos Augusto - Inter de Milão
  17. Luis Henrique - Inter de Milão
  18. Bremer - Juventus
  19. Ricardinho - Kairat Almaty
  20. João Paulo - Kairat Almaty
  21. Edmilson - Kairat Almaty
  22. Élder Santana - Kairat Almaty
  23. Alisson - Liverpool
  24. Savinho - Manchester City
  25. Caio Henrique - Monaco
  26. Vanderson - Monaco
  27. Juan Jesus - Napoli
  28. David Neres - Napoli
  29. Bruno Guimarães - Newcastle
  30. Joelinton - Newcastle
  31. Gabriel Strefezza - Olympiacos
  32. Gustavo Mancha – Olympiacos
  33. Rodinei - Olympiacos
  34. Igor Paixão - Olympique de Marseille
  35. David Luiz - Pafos
  36. Pedrão - Pafos
  37. Bruno Felipe - Pafos
  38. Jajá - Pafos
  39. Anderson Silva - Pafos
  40. Marquinhos - PSG
  41. Lucas Beraldo - PSG
  42. Mauro Júnior - PSV
  43. Matheus Silva - Qarabag
  44. Dani Bolt - Qarabag
  45. Pedro Bicalho - Qarabag
  46. Kady Borges - Qarabag
  47. Éder Militão - Real Madrid
  48. Vinicius Jr- Real Madrid
  49. Rodrygo - Real Madrid
  50. Endrick - Real Madrid
  51. Matheus Reis - Sporting
  52. Alisson Santos - Sporting
  53. Richarlison - Tottenham
  54. Guilherme Smith - Union Saint-Gilloise
  55. Luiz Júnior - Villarreal

x