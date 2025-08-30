Conheça baiano que vai jogar Champions League por time do Cazaquistão

Atacante baiano tem feito gols e contribuído com a ascensão do Kairat - Foto: Reprodução Instagram @elsantana93

Você nunca sabe aonde seu sonho pode te levar. Certamente, quando se sonha em ser jogador, o Cazaquistão não é o primeiro destino que vem à cabeça. Mas, se o ditado diz que Deus escreve certo por linhas tortas, as voltas do mundo do futebol levaram Élder Santana a viver grandes emoções.

Jogando atualmente no Kairat Almaty, do Cazaquistão, ele vai realizar a façanha de disputar a maior competição de clubes da Europa: a Liga dos Campeões. Apesar de ser baiano, natural da Ilha de Itaparica – mais especificamente de Jiribatuba, no município de Vera Cruz – o atacante começou sua carreira no Atlético-MG.

Pelo Galo, foram poucos jogos e diversos empréstimos. Bragantino, Ferroviária, Atlético-GO, Botafogo-SP e Sertãozinho foram algumas das equipes pelas quais ele jogou no Brasil. Em 2019, veio a chance de jogar em solo europeu. O Sanjoanense, da terceira divisão de Portugal, foi o destino. Boas atuações e gols o levaram para o Gil Vicente, na primeira divisão portuguesa.

Depois de Portugal, ele se deslocou muito mais a leste. “Surgiu a possibilidade de ir para o Cazaquistão, fui através de um empresário com quem trabalho hoje. Ele é ucraniano. Primeiro para o Aktobe e depois fui para o Kairat”, conta.

Saia mais sobre o Cazaquistão

O Cazaquistão é um país de grande extensão – o nono maior do mundo – e faz fronteira com outras cinco nações. A cidade de Aktobe fica próxima à Rússia; já Almaty, distante 1.600 km, está no extremo leste do país, perto do Quirguistão e da China.

Élder diz que a principal diferença entre as cidades é o frio: “Aktobe é um pouco mais fria, venta bastante. Lá se respira futebol”, diferencia. Kairat e Aktobe são rivais, apesar da distância. Élder inclusive fez valer a “lei do ex” na última decisão da Supercopa, quando marcou um gol e deu assistência, garantindo o título para o Kairat em cima do seu ex-clube. “Foi um dos jogos mais importantes da minha carreira. São rivais, então tem um clima de Ba-Vi.”

O Cazaquistão tem quase todo o seu território no continente asiático, mas uma pequena parte fica na Europa, o que dá a eles a possibilidade de vinculação com a Uefa. A cultura do país tem grande influência de árabes e russos. Mesmo com essas diferenças, Élder se considera adaptado: “Toda mudança é complicada, tive certo receio por não conhecer, mas hoje me considero adaptado e estou bem tranquilo.”

O interesse pelo futebol vem crescendo no país junto com o investimento, presente na contratação de estrangeiros e na estrutura das divisões de base. “Eles têm o sonho de disputar uma Copa do Mundo, acredito que aconteça num futuro não tão distante”, prevê.

Atual campeão nacional

O Kairat é o atual campeão nacional e, para chegar à fase principal da competição, eliminou quatro equipes, a última delas o tradicional Celtic, da Escócia, dono de um título da Champions. A classificação veio numa emocionante disputa de pênaltis após dois empates sem gols.

O sorteio da fase de liga colocou o Kairat no caminho de clubes poderosos, como Inter de Milão, Arsenal e Real Madrid. Élder não esconde a satisfação em enfrentar o maior clube do mundo: “Sem dúvidas é um confronto que é um sonho para todo jogador.”

Se engana quem imagina que será fácil derrotar o Kairat. Em casa, eles se valerão do fator geográfico. O Real Madrid, por exemplo, percorrerá 8.000 km para chegar a Almaty – uma viagem de avião que dura em média 10 horas.

Por outro lado, o time do Cazaquistão jogará em grandes palcos, como o San Siro, em Milão. Élder continuará conhecendo o mundo através do futebol, do alto dos seus 32 anos. Para quem começou jogando bola no mangue, chegar à Champions League não está nada mal.

“Só quero continuar jogando. Eu sou privilegiado, faço o que amo”, conclui.

