HOME > ESPORTES
BAIANO EM ‘CAZA’

Conheça baiano que vai jogar Champions League por time do Cazaquistão

Atacante da Ilha de Itaparica chega à Liga dos Campeões atuando pelo Kairat, do Cazaquistão

Sandro Alex Farias

Por Sandro Alex Farias

30/08/2025 - 11:14 h | Atualizada em 31/08/2025 - 11:03
Atacante baiano tem feito gols e contribuído com a ascensão do Kairat
Atacante baiano tem feito gols e contribuído com a ascensão do Kairat

Você nunca sabe aonde seu sonho pode te levar. Certamente, quando se sonha em ser jogador, o Cazaquistão não é o primeiro destino que vem à cabeça. Mas, se o ditado diz que Deus escreve certo por linhas tortas, as voltas do mundo do futebol levaram Élder Santana a viver grandes emoções.

Jogando atualmente no Kairat Almaty, do Cazaquistão, ele vai realizar a façanha de disputar a maior competição de clubes da Europa: a Liga dos Campeões. Apesar de ser baiano, natural da Ilha de Itaparica – mais especificamente de Jiribatuba, no município de Vera Cruz – o atacante começou sua carreira no Atlético-MG.

Pelo Galo, foram poucos jogos e diversos empréstimos. Bragantino, Ferroviária, Atlético-GO, Botafogo-SP e Sertãozinho foram algumas das equipes pelas quais ele jogou no Brasil. Em 2019, veio a chance de jogar em solo europeu. O Sanjoanense, da terceira divisão de Portugal, foi o destino. Boas atuações e gols o levaram para o Gil Vicente, na primeira divisão portuguesa.

STF rejeita habeas corpus e Robinho segue preso no Brasil
Apresentado oficialmente, reforço do Vitória não encara o Atlético-MG
Voltando! Bahia pode ganhar dois reforços do DM em semana decisiva

Depois de Portugal, ele se deslocou muito mais a leste. “Surgiu a possibilidade de ir para o Cazaquistão, fui através de um empresário com quem trabalho hoje. Ele é ucraniano. Primeiro para o Aktobe e depois fui para o Kairat”, conta.

Saia mais sobre o Cazaquistão

O Cazaquistão é um país de grande extensão – o nono maior do mundo – e faz fronteira com outras cinco nações. A cidade de Aktobe fica próxima à Rússia; já Almaty, distante 1.600 km, está no extremo leste do país, perto do Quirguistão e da China.

Élder diz que a principal diferença entre as cidades é o frio: “Aktobe é um pouco mais fria, venta bastante. Lá se respira futebol”, diferencia. Kairat e Aktobe são rivais, apesar da distância. Élder inclusive fez valer a “lei do ex” na última decisão da Supercopa, quando marcou um gol e deu assistência, garantindo o título para o Kairat em cima do seu ex-clube. “Foi um dos jogos mais importantes da minha carreira. São rivais, então tem um clima de Ba-Vi.”

Imagem ilustrativa da imagem Conheça baiano que vai jogar Champions League por time do Cazaquistão
| Foto: Reprodução Instagram @elsantana93

O Cazaquistão tem quase todo o seu território no continente asiático, mas uma pequena parte fica na Europa, o que dá a eles a possibilidade de vinculação com a Uefa. A cultura do país tem grande influência de árabes e russos. Mesmo com essas diferenças, Élder se considera adaptado: “Toda mudança é complicada, tive certo receio por não conhecer, mas hoje me considero adaptado e estou bem tranquilo.”

O interesse pelo futebol vem crescendo no país junto com o investimento, presente na contratação de estrangeiros e na estrutura das divisões de base. “Eles têm o sonho de disputar uma Copa do Mundo, acredito que aconteça num futuro não tão distante”, prevê.

Atual campeão nacional

Imagem ilustrativa da imagem Conheça baiano que vai jogar Champions League por time do Cazaquistão
| Foto: Reprodução Instagram @elsantana93

O Kairat é o atual campeão nacional e, para chegar à fase principal da competição, eliminou quatro equipes, a última delas o tradicional Celtic, da Escócia, dono de um título da Champions. A classificação veio numa emocionante disputa de pênaltis após dois empates sem gols.

O sorteio da fase de liga colocou o Kairat no caminho de clubes poderosos, como Inter de Milão, Arsenal e Real Madrid. Élder não esconde a satisfação em enfrentar o maior clube do mundo: “Sem dúvidas é um confronto que é um sonho para todo jogador.”

Se engana quem imagina que será fácil derrotar o Kairat. Em casa, eles se valerão do fator geográfico. O Real Madrid, por exemplo, percorrerá 8.000 km para chegar a Almaty – uma viagem de avião que dura em média 10 horas.

Por outro lado, o time do Cazaquistão jogará em grandes palcos, como o San Siro, em Milão. Élder continuará conhecendo o mundo através do futebol, do alto dos seus 32 anos. Para quem começou jogando bola no mangue, chegar à Champions League não está nada mal.

“Só quero continuar jogando. Eu sou privilegiado, faço o que amo”, conclui.

Veja Élder em ação

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por «Қайрат» ФК | FC Kairat Almaty (@f.c.kairat)

champions league futebol baiano Jogadores Brasileiros Kairat Almaty

Ver todas

