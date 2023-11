Conheça os vencedores da Travessia Mar Grande-Salvador | A TARDE

Após o hiato de seis anos, a Travessia Mar Grande- Salvador voltou com força total com a edição 2023. Cerca de 150 atletas se inscreveram para disputa que aconteceu neste domingo, 19, e acabou com Renan Santos e Victoria do Rosário vencedores no masculino e feminino respectivamente.

Com o tempo de 1:55:49, Renan comemorou o primeiro título na competição. “Primeira vez que conquisto a prova. Muito treino, muita luta para chegar até aqui e graças a Deus deu para se consagrar campeão. Uma prova que todo atleta deveria fazer, faz parte e acrescenta no currículo de qualquer um”.

Aos 15 anos e com o tempo de 2:03:04, Victoria contou que teve dificuldade no começo da prova. “Uma prova boa. Aqui não depende só de você, dependemos do guia, do barco e da natureza também. Errei um pouco no começo e consegui recuperar bem”, relatou.

Premiação

Receberão medalha de participação todos os atletas que completarem a prova. Receberão troféu os três primeiros colocados de cada categoria masculina e feminina. Os cinco primeiros colocados do geral masculino e feminino receberão troféu e premiação em dinheiro, mais o kit Hammer Head e o kit Tia Sônia.

Os cinco primeiros colocados da categoria masters masculino e feminino receberão premiação em dinheiro mais o kit Hammer Head.

A Travessia é uma realização do Grupo A TARDE e Ambiance Esporte e Eventos, com produção da Vira Mundo, apoio do Governo do Estado da Bahia e da Federação Bahiana de Desportos Aquáticos, Tia Sônia e Hammered, patrocínio do Faz atleta, Governo da Bahia, FEDEX, Powerade e Crystal e parceria com a Prefeitura de Vera Cruz.