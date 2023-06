Conheça relação da família de Thiago Wild com Hitler e o nazismo

Destaque do noticiário esportivo após vencer o russo Daniil Medvedev, número 2 do ranking mundial, em Roland Garros, Thiago Wild teve conversas com sua ex-namorada divulgadas, onde o tenista revela a ligação de familiares com Hitler e o nazismo.

Já eliminado do torneio, Wild segue no radar da imprensa por conta dessa relação de seus parentes maternos. O Jornal O Globo listou três familiares do tenista e detalhou a ligação com Adolf Hitler, principal líder do nazismo: Dietrich Klagges, tataravô de Thiago; Ingrun Klagges, sua bisavó; e Friedrich Seyboth, seu bisavô.

Dietrich Klagges foi um político alemão que desempenhou um papel significativo durante o período do Partido Nazista na Alemanha. Ele foi um dos primeiros membros do Partido Nacional-Socialista dos Trabalhadores Alemães e, entre 1933 e 1945, atuou como primeiro-ministro de Braunschweig, um estado alemão que concedeu a Hitler a naturalização alemã para que ele pudesse concorrer à presidência.

Um dos momentos marcantes em sua trajetória foi sua participação pessoal no processo de naturalização de Hitler, que nasceu na Áustria e posteriormente se tornou apátrida. Dietrich foi responsável por cuidar desse processo de naturalização, que permitiu que Hitler se tornasse oficialmente cidadão alemão.

Filha de Dietrich, Ingrun teve uma infância marcada pela presença da alta cúpula do Partido Nazista em sua casa. Dentre os visitantes ilustres estavam Adolf Hitler, o ministro da propaganda Joseph Goebbels e o chefe da SS Heinrich Himmler.

Foi membro ativo da Juventude Hitlerista, fazendo parte da Liga das Jovens Alemães até completar 18 anos. Após essa fase, ela se filiou ao Partido Nazista, seguindo os passos de seu pai, e se tornou monitora de um grupo com mais de mil crianças.

Foi durante seus estudos na faculdade, em Berlim, no ano de 1940, que Ingrun conheceu seu marido Friedrich, que nasceu no Brasil em 1919 e se mudou para a Alemanha aos seis anos de idade. Eles se casaram em 1944. Durante a Segunda Guerra Mundial, Friedrich atuou como médico das tropas nazistas. Sua participação nas forças militares nazistas resultou em sua captura e tornou-se prisioneiro de guerra. Somente entre 1947 e 1948, Friedrich foi liberado.

Com o fim da guerra e a devastação que atingiu a Alemanha, o casal decidiu buscar uma nova vida no Brasil. Em 1949, eles se estabeleceram em Marechal Cândido Rondon, no Paraná, onde abriram um hospital e se tornaram uma das famílias mais influentes da região.