Thiago Wild revelou passado nazista de sua família a ex-esposa

O tenista Thiago Wild, que estava na disputa do torneio de Roland Garros, revelou para a ex-namorada Thayane Lima, no início do relacionamento, o passado nazista de sua família. Em conversa no whatsapp, o brasileiro contou que seu bisavô foi o antecessor de Hitler, principal líder do nazismo e responsável pela morte de mais de seis milhões de judeus.

Na conversa, Wild enviou fotos de álbum de família em que o bisavô aparece ao lado do ditador austríaco. Em resposta, Thayane se diz "chocada". “Me assusta a ideia de ainda existirem pessoas nazistas, e tipo, sua mãe”, escreveu a influenciadora.

Thayane também questiona se a mãe de Thiago não gosta de gays, negros e judeus, e recebe a resposta positiva do tenista: “Sua mãe não gosta de gays, negros e judeus, é isso?" “Sim”, responde Wild.

O relacionamento entre Thiago e Thayane, que começou em 2020, foi parar na Justiça após a influenciadora digital acusar o atleta de agressão e abuso moral. Além disso, um terceiro processo contra o tenista corre em segredo de justiça, e Thiago também acusa a ex-namorada de extorsão.

Dentro da quadra, o tenista enfrentou o japonês Yoshihito Nishioka, na manhã deste sábado, 3, e perdeu de virada por 3 sets a 2, com parciais de 3/6, 7/6, 2/6, 6/4 e 6/0. A derrota culminou na eliminação de Thiago do torneio, que não tem um brasileiro nas oitavas de final da chave de simples masculina desde 2010, com Thomaz Bellucci.

Confira capturas de tela das conversas: