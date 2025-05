Conmebol marca sorteio do mata-mata da Libertadores e Sul-Americana

- Foto: Divulgação/Conmebol

A Conmebol marcou o sorteio do mata-mata da Copa Libertadores e da Copa Sul-Americana, que pode ter a presença de Bahia e Vitória. A data do evento será 2 de junho, às 12h (de Brasília), na sede da entidade em Luque, cidade no Paraguai.

Apesar de algumas equipes já estarem garantidas nas oitavas de final, a Libertadores ainda terá mais uma rodada da fase de grupos. O Esquadrão de Aço está na terceira colocação no Grupo F e briga por vaga nas etapas eliminatórias.

Resta mais uma rodada da fase de grupos também na Sul-Americana, mas a competição ainda conta com um playoff que antecede as oitavas, disputado contra equipes eliminadas da Libertadores. Vice-líder do Grupo B, o Leão da Barra está de olho justamente nessa vaga.

A Conmebol também divulgou a cidade-sede da final da Libertadores de 2025. Lima, no Peru, será responsável por receber a decisão do torneio, marcada para o dia 29 de novembro. O estádio que sediará a partida ainda não foi definido.