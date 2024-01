Conor McGregor anuncia volta ao UFC; confira data e oponente | A TARDE

O irlandês Conor McGregor anunciou, nas redes sociais, que está de volta ao UFC. Em publicação feita neste domingo, 31, ele disse que vai enfrentar Michael Chandler no dia 29 de junho, em Las Vegas.

"Senhoras e senhores, feliz ano novo para todos. Gostaria de anunciar uma data para o meu retorno, de Notorious Conor McGregor. A maior volta de todos os tempos acontecerá em Las Vegas, na Semana Internacional de Lutas, em 29 de junho...", disse o irlandês em um vídeo. "E o oponente será Michael Chandler. E o peso, Sr Chandler, será 185 libras (peso médio)", finalizou.

Após o anúncio de Conor, Michael Chandler sinalizou de forma positiva. "Sempre disse que queria você maior, mais furioso e no seu melhor. 185 me parece bom", escreveu o americano em suas redes sociais.

I always said I wanted you at your biggest, your baddest and your best. 185 would look good on me.