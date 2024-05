Contra o Vasco, Leão tem seis vitórias nos últimos 10 jogos | A TARDE

O Vitória voltou à Série A do Campeonato Brasileiro, mas ainda não conseguiu o seu maior objetivo: as vitórias. Neste domingo, 12, a equipe rubro-negra entra em campo pela 6ª rodada da competição, contra o Vasco, no estádio de São Januário, no Rio de Janeiro, às 18h30.

Para somar pontos e iniciar a sua briga por posições melhores, o Leão tem ao seu favor um retrospecto positivo contra a equipe carioca. Nos últimos 10 jogos, desde 2013, sendo cinco no Rio de Janeiro, o Vitória venceu seis deles, divididos entre Brasileirão, Série B e Copa do Brasil.

Ainda no recorte, o Vasco só tem 26,6% de aproveitamento, vencendo duas vezes e empatando o restante. O Leão da Barra, por sua vez, tem 66,6% dos resultados positivos.

O último duelo entre Vasco e Vitória ocorreu, justamente, no Rio de Janeiro, pela 35ª rodada da Série B de 2021. Na ocasião, o Leão saiu com os três pontos após marcar 3x0, com gols de Thalisson e Marcinho (2x).

Neste duelo, para seguir sem sofrer gols, o Leão teve na sua defesa o goleiro Lucas Arcanjo, que segue na equipe titular do Vitória. Na atual temporada, o atleta foi eleito o melhor goleiro do Campeonato Baiano, este que foi campeão.

Vitória x Vasco em 2021 | Foto: Pietro Carpi / EC Vitória

Últimos 10 jogos:

Série B 2021: Vasco 0 x 4 Vitória

Série B 2021: Vitória 0 x 1 Vasco

Brasileirão 2018: Vitória 1 x 0 Vasco

Brasileirão 2018: Vasco 2 x 3 Vitória

Brasileirão 2017: Vasco 1 x 1 Vitória



Brasileirão 2017: Vitória 1 x 4 Vasco

Copa do Brasil 2017: Vitória 1 x 0 Vasco

Copa do Brasil 2017: Vasco 1 x 1 Vitória

Brasileirão 2013: Vasco 1 x 2 Vitória

Brasileirão 2013: Vitória 2 x 0 Vasco

Vitória duante do Vasco em 2018 | Foto: Mauricia da Matta / EC Vitória

Para conquistar as vitórias, a equipe rubro-negra marcou 15 gols, tendo média de 1,5 por duelo. A equipe adversária, por sua vez, também perde nesta estatística, balançando as redes 10 vezes, com média de um gol por jogo.

No duelo dos desesperados, já que o Vasco também está na zona de rebaixamento, o Leão, atual 18º colocado, pode ultrapassar a equipe carioca na tabela com uma vitória simples, já que soma 1 ponto, enquanto o Gigante da Colina conquistou três e está na 17ª posição.

