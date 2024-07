Copa Cajazeiras começa neste fim de semana no Campo da Pronaica

Jogos serão sempre nos finais de semana - Foto: Divulgação

Tradicional campeonato de futebol amador da Região Metropolitana de Salvador, a Copa Cajazeiras começa neste domingo, 7, no Campo da Pronaica. Os jogos serão sempre nos fins de semana, sendo que a primeira fase vai até 22 de setembro e a final está prevista para outubro.

“A Copa Cajazeiras acontece há 17 anos e é um sucesso porque é um projeto feito pela comunidade para a comunidade. Tem os times, o campo, o comércio local, a banda, a produção. Toda a organização é feita pensando na valorização local, gerando oportunidades para os moradores e comerciantes”, avalia Mauricio Lencek, organizador da competição.

Os times Leão e Iraque iniciam a competição, com Come Água e Duas Dkda atuando também no mesmo dia. A banda Samba de Tamanco fará o show na abertura e participação de Larissa Abreu, Eliando K’Entre Nós, Xinelo de Couro, Kátia Souza, ART Balanço, Retrato Falado e Noelson do Cavaco.

As vinte equipes participantes foram divididas em cinco grupos de quatro times. Os jogos acontecem entre as equipes da mesma chave, em turno único. Os primeiros e o melhor dos segundos colocados passam para a segunda fase. Os outros quatro que ficarem em segundo disputam uma repescagem para definir os dois últimos classificados das quartas de final.

Confira a formação:

Grupo 1: Leão, Iraq, Milords, Trem Bala

Grupo 2: Revelação FC, Tricolor, Come Água, Duas Dkda

Grupo 3: São Caetano, Itália, Portela, Camaleão

Grupo 4: Penarol, La Máquina, Juventude, Ponte Preta

Grupo 5: Juventus, Passé, Salvador Club, Real Betz

Tabela de Jogos da primeira fase

07/7 – Domingo

10h00 – Leão x Iraque

11h50 – Come Água x Duas Dkda

13/7 – Sábado

19h00 – São Caetano x Itália

14/7 – Domingo

10h00 – Milords x Trem Bala

11h50 – Revelação x Tricolor

20/7 – Sábado

19h00 – Juventude x Ponte Preta

21/7 – Domingo

10h00 – Portela x Camaleão

11h50 – Penarol x La Maquina

27/7 – Sábado

19h00 – Leão x Trem Bala

28/7 – Domingo

10h00 – Juventus x Passé

11h50 – Salvador Club x Real Betz

03/08 – Sábado

19h00 – Tricolor x Come Água

04/08 – Domingo

10h00 – São Caetano x Camaleão

11h50 – Iraque x Milords

10/08 – Sábado

19h00 – Juventus x Real Betz

11/08 – Domingo

10h00 – Passé x Salvador Club

11h50 – Itália x Portela

17/08 – Sábado

19h00 – Revelação x Duas Dkada

18/08 – Domingo

10h00 – Penarol x Ponte Preta

11h50 – La Maquina x Juventude

25/08 – Domingo

10h00 – Iraque x Trem Bala

11h50 – Leão x Milords

01/09 – Domingo

10h00 – La Maquina x Ponte Preta

11h50 – Juventude x Penarol

08/09 – Domingo

10h00 – Come Água x Revelação

11h50 – Tricolor x Duas Dkada

15/09 – Domingo

10h00 – Juventus x Salvador Club

11h50 – Passé x Real Betiz

22/09 – Domingo

10h00 – São Caetano x Portela

11h50 – Itália x Camaleão