Copa de levantamento de peso busca aproximar modalidade da população

- Foto: Divulgação/Avana Fotografia

Salvador será o palco da 3ª edição da Copa Norte Nordeste de Levantamento de Peso Olimpíco (LPO), no sábado, 31, e domingo 01, que ocorrerá na Estação Cidadania Élcio Nogueira, no bairro de São Marcos. A competição anual, promovida pelas federações e associações de cada estado do Norte e Nordeste, oferece entrada gratuita ao público.

De acordo com a organização da competição, é emblemático a capital baiana ser o palco dessa edição, já que existe todo um trabalho para popularização do esporte na Bahia e para mostrar que o levantamento de peso é um esporte totalmente seguro.

O levantamento de peso, uma das modalidades inclusas nos Jogos Olimpícos, tem uma longa história que remonta ao antigo Egito e Grécia. O esporte ganhou nova vida no século 19, com a realização do primeiro campeonato mundial em 1891.

Em entrevista exclusiva à equipe do Portal A TARDE, Matheus Reis, organizador do evento, Presidente da Associação Baiana de Levantamento de Peso (ABLP) e campeão Brasileiro e Bi-campeão Norte-Nordeste da modalidade, explicou como acontece a disputa, que é divida em dois tipos: arranco e arremesso.

"O levantamento de peso esteve nas últimas Olimpíadas de Paris. O esporte é composto por dois movimentos: o arranco, onde a barra é levantada do chão diretamente para cima da cabeça; e o arremesso, que é dividido em duas fases: do chão para o peito do atleta e, depois, do peito para cima da cabeça. São apenas esses dois exercícios. O atleta que levantar mais peso no arranco e no arremesso é quem conquista a maior soma total, subindo ao pódio", explicou.

Matheus Reis durante competição | Foto: Reprodução / Avana Fotografia

Matheus também destacou que o esporte é seguro e que vem ganhando visibilidade em todo Brasil, sendo que hoje, a maioria dos atletas inscritos na competição são mulheres e meninas. Para ele, o torneio ser realizado em Salvador é uma quebra de padrão para a visibilidade do esporte e reforça a necessidade de fazer a modalidade ainda mais conhecida.

Atleta da ABLP | Foto: Reprodução / Avana Fotografia

"A ideia é conseguirmos quebrar o paradigma de que o levantamento de peso não é um esporte seguro, sendo que a maioria dos atletas inscritos hoje são crianças e mulheres, crianças do sexo feminino e mulheres. Então, além de quebrar esse paradigma, estamos ajudando a crescer ainda mais o esporte na nossa cidade, já que está crescendo em todo o Brasil", esclareceu.

"Quando eu fui campeão Norte-Nordeste, eu também era o único representando a Bahia. Então, a ideia é trazer mais atletas e atrair o público jovem para que, através desse projeto, possamos envolver esse público e fazer com que os atletas participem de competições de alto nível".

Nesse intuito, surgiu o projeto social LPO Para Todos, que tem como foco principal levar essa modalidade esportiva para mais perto de crianças e adolescentes, transformando a vida desses jovens através do esporte. Leilane Cordeiro, vice-presidente da ABLP, explicou em entrevista ao Portal A TARDE que a ideia sempre foi aproximar o esporte das crianças de forma lúdica e leve, já que o futuro da sociedade e do esporte está nos jovens e nas crianças.

"A ideia surgiu desde que vimos que poderíamos trazer crianças para o esporte de uma forma mais lúdica, sabe? Trabalhando de uma maneira mais lúdica e aproximando-as um pouco mais. Acreditamos que o futuro do esporte está nos jovens, nas crianças", falou.

"É sempre um sonho, tanto meu quanto do Matheus. Sempre praticamos esporte; o Matheus era jogador de futebol antes de se tornar atleta de LPO, e eu jogava vôlei, era atleta de vôlei. Fizemos isso desde a infância, então sabemos da importância do esporte na formação das pessoas no futuro. Por isso, decidimos criar esse projeto social gratuito com jovens carentes do bairro de Itapuã, para que o esporte servisse como um meio de inclusão e proporcionasse algo de futuro para eles, além de motivá-los", completou.

Atualmente, o projeto, que foi criado há 8 meses, tem como base o complexo esportivo no bairro de Itapuã e abrange crianças de nove anos até adolescentes de 17 anos, com 20 alunos matriculados no momento. Para participar do projeto, é necessário manter frequência na escola e boas notas nos treinos, já que, em caso de "reprovação" em alguma matéria, o aluno pode ser suspenso dos treinos por um período de tempo.

"Hoje, os atletas matriculados conosco precisam manter frequência na escola e nos treinos, além de terem boas notas. É necessário que passem em todas as matérias; caso percam alguma, ficam suspensos do projeto por um tempo. Acreditamos que o esporte pode, de fato, fazer a diferença, mas a educação também é importante. Por isso, estabelecemos essas regras para motivá-los a continuar estudando e a permanecer no projeto".

Gleiciane Santos Santana, praticante do esporte há 3 anos, conta que começou através do CrossFit e, desde então, tem traçado seu próprio caminho, já participando de competições. No próximo sábado, 31, ela competirá em seu terceiro campeonato e aproveita para dar uma dica para quem está interessado em começar no levantamento de peso. De acordo com a atleta, o primeiro passo é deixar a vergonha de lado e não se preocupar com quem levanta mais ou menos carga. O segredo é começar.

"Minha dica é apenas começar, deixar a vergonha de lado, porque muita gente tem receio ao ver postagens de pessoas levantando grandes cargas, e acha que nunca conseguirá começar. Todos começam de baixo, do mais básico. Então, comece, apenas comece. Com o tempo você verá seu crescimento, sua evolução e o gosto pelo esporte. E então você não vai querer parar mais."

Gleiciane destaca a importância de estar participando de uma competição regional na cidade em que vive. Ela explica que Salvador e a própria Bahia não tinham representação no levantamento de peso, não havia oportunidades para participar ou conhecer a modalidade. Portanto, a chegada da 3ª edição da Copa Norte-Nordeste de Levantamento de Peso representa uma chance perfeita para que as pessoas conheçam mais sobre o esporte.



"Se parar para pensar, aqui na nossa cidade e no nosso estado, não tínhamos representação. Não havia como participar, competir ou trazer o esporte para mais perto de nós. Então, essa é uma oportunidade importante para difundir mais o levantamento de peso na nossa região e no nosso estado, permitindo que mais pessoas conheçam a modalidade e a importância do esporte para a vida de todos."