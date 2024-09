Salvador sedia Copa Norte Nordeste de Levantamento de Peso

Nesta edição serão realizados dois movimentos: um de arranco e o seria outro arremesso - Foto: Divulgação/ Avana Ramos

A capital baiana sedia, neste fim de semana, a 3ª edição da Copa Norte Nordeste de Levantamento de Peso. Realizada pelas federações e associações de cada estado do Norte/Nordeste, a competição anual ocorrerá na Estação Cidadania Élcio Nogueira, no bairro de São Marcos, e terá entrada gratuita.

Além da Prefeitura de Salvador, por meio da Secretaria Municipal de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esporte e Lazer (Sempre), a competição conta com a organização da Associação Baiana de Levantamento de Peso (ABLP).



No sábado,31, a partir das 14h, o evento terá a participação de atletas de 9 a 20 anos, nas categorias Sub 13, Sub 17 e Sub 20; e acima de 35 anos (Master). No domingo,1º, a competição tem início às 9h, e contará com a participação de atletas com idades entre 21 e 34 anos (Adulto).



Nesta edição serão realizados dois movimentos: um de arranco, realizado a partir de um movimento único, saindo do chão, e levando o peso acima da cabeça. O segundo é o arremesso, dividido em duas fases: do chão para o peito e, após isso, arremessado para acima da cabeça.



“É um enorme prazer receber um evento como este em nossa cidade que, cada vez mais, está conhecendo a modalidade do levantamento de peso. São crianças, adolescentes e até representantes da categoria master competindo, ajudando a quebrar os paradigmas de que a modalidade não é para todos”, destaca Matheus Reis, presidente da ABLP, campeão brasileiro e bi-campeão Norte e Nordeste da modalidade.





De acordo com o diretor de Esportes da Sempre, Edvaldo Valério, os equipamentos esportivos municipais têm ajudado a trazer campeonatos em níveis regional e nacional, em diversas modalidades, ajudando a abrir possibilidades para a população.



“Essa é uma competição de bastante relevância e mostra que voltamos nosso olhar para diversas modalidades esportivas, não somente o futebol. Dessa forma, Salvador ingressa de maneira positiva na rota dos grandes eventos, apostando nas mais diversas modalidades", destaca.