Copa do Brasil: confira escalações e onde assistir 1º jogo da final

Equipes têm desfalques importantes para a decisão - Foto: Pedro Souza | Atlético

A primeira partida da final da Copa do Brasil entre Flamengo e Atlético-MG acontece neste domingo, 3, a partir das 16h, no Maracanã, no Rio de Janeiro.

Esta será a terceira decisão entre o Mengão e o Galo ao longo da história. Até o momento, uma vitória pra cada lado. O Flamengo levou a melhor em 1980, quando conquistou seu primeiro título do Campeonato Brasileiro ao vencer o confronto por 3 a 2.

Já os mineiros levaram a Supercopa do Brasil, em 2022, ao vencer a decisão por pênaltis. Com a bola rolando, o duelo terminou empatado por 2 a 2.

O título da competição nacional garante uma vaga na fase de grupos da Copa Libertadores da América em 2025.

Onde assistir

A decisão terá transmissão ao vivo da TV Globo a partir das 15h45

Escalações

Flamengo: Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alexsandro; Everton Araújo, Gerson e Arrascaeta; Plata, Michael e Gabigol. Téc: Filipe Luís.

Desfalques do Mengão: Bruno Henrique e Pulgar, suspensos, Cebolinha (tornozelo esquerdo), Viña (joelho direito), Pedro (joelho esquerdo), Luiz Araújo (joelho direito), De la Cruz (coxa direita). Carlinhos, também indisponível por lesão (coxa direita), não poderia jogar por ter defendido o Nova Iguaçu na competição

Atlético: Evertson; Lyanco, Bataglia e Júnior Alonso; Gustavo Scarpa, Otávio, Alan Franco e Rubens; Guilherme Arana, Paulinho e Hulk. Téc: Gabriel Milito.

Desfalques do Galo: Cadu (joelho esquerdo), Fausto Vera e Deyverson (já atuaram na Copa do Brasil).

Arbitragem

Arbitro: Rafael Rodrigo Klein (FIFA)-RS

Assistentes: Bruno Raphael Pires (FIFA)-GO e Bruno Boschilia (FIFA)-PR

VAR: Caio Max Augusto Vieira