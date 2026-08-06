Copa do Brasil ganha novidade decisiva a partir das quartas

A Copa do Brasil de 2026 terá uma novidade importante na fase decisiva da competição. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou nesta quinta-feira, 6, que o sistema de impedimento semiautomático será utilizado a partir das quartas de final do torneio.

De acordo com a entidade, todos os estádios dos clubes classificados para a próxima fase estão equipados com a tecnologia, o que possibilitou a implementação do recurso nas partidas restantes da competição.





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O impedimento semiautomático fez sua estreia no futebol brasileiro no dia 25 de julho, durante a 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na primeira utilização oficial, o sistema foi acionado em cinco lances e apresentou um tempo médio de checagem de apenas 47 segundos.





A tecnologia tem como objetivo auxiliar a arbitragem na tomada de decisões relacionadas a possíveis impedimentos, aumentando a precisão das análises e reduzindo o tempo de revisão dos lances.





“Depois da implementação do impedimento semiautomático no Campeonato Brasileiro, damos agora mais um passo importante: a tecnologia também estará presente nesta fase decisiva da Copa Betano do Brasil. É uma ferramenta que fortalece a competição, amplia a precisão das decisões e promove ainda mais equilíbrio, transparência e confiança. Chegar às quartas de final com essa tecnologia representa um avanço importante para a arbitragem e para o futebol brasileiro”, disse Netto Góes, Diretor de Arbitragem da CBF.





Oito clubes serão definidos nesta quinta-feira



Seis equipes já garantiram presença nas quartas de final da Copa Betano do Brasil: Vasco, Grêmio, Atlético-MG, Santos, Cruzeiro e Palmeiras.





Os dois últimos classificados serão conhecidos nesta quinta-feira, 6. No Barradão, o Vitória recebe o Athletico-PR precisando reverter a derrota por 2 a 0 sofrida no jogo de ida. Já na Neo Química Arena, o Corinthians enfrenta o Internacional em busca da classificação após perder a primeira partida pelo mesmo placar.





Sorteio das quartas acontece na próxima terça



Com os oito classificados definidos, a CBF realizará na próxima terça-feira, 11, o sorteio que determinará os confrontos das quartas de final da Copa Betano do Brasil.

O evento será realizado às 11h, na sede da entidade, no Rio de Janeiro (RJ), e também definirá os mandos de campo da próxima fase da competição.