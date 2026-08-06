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COPA DO BRASIL

Vitória x Athletico: onde assistir, escalações, arbitragem e palpites

Precisando reverter a derrota por 2 a 0 no jogo de ida, o Vitória recebe o Athletico no Barradã

Téo Mazzoni
Por
Vitória tenta reverter a desvantagem contra o Athletico para avançar às quartas de final da Copa do Brasil
Vitória tenta reverter a desvantagem contra o Athletico para avançar às quartas de final da Copa do Brasil - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

O Esporte Clube Vitória entra em campo em um duelo decisivo pelas oitavas de final da Copa do Brasil nesta quinta-feira, 6, às 20h, diante da torcida rubro-negra, no Barradão, em Salvador, para enfrentar o Athletico. A equipe paranaense venceu o jogo de ida por 2 a 0 e tem a vantagem no confronto.

Como chega o Vitória?

O Leão da Barra, comandado por Jair Ventura, não atravessa o mesmo bom momento de antes da pausa para a Copa do Mundo. A equipe soma apenas uma vitória em cinco jogos após a paralisação e precisa vencer por três ou mais gols de diferença para avançar às quartas de final.

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Como chega o Athletico?

O Furacão, por outro lado, vive momento oposto. A equipe atravessa uma grande fase em 2026, com três vitórias em quatro partidas disputadas desde o retorno oficial do calendário.

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Transmissão de Vitória x Athletico

  • GE TV (YouTube)
  • Premiere (pay-per-view)
  • SporTV (TV fechada)

Desfalques e dúvidas

Vitória

  • Emanuel Martínez: suspenso;
  • Pochettino: não está inscrito na competição;
  • Anderson Pato, Camutanga, Dudu, Edu e Nathan Mendes: lesionados.

Athletico

  • Claudinho e Esquivel: lesionados;
  • Terán e Portilla: poupados.

Arbitragem

  • Árbitro: Braulio da Silva Machado (SC);
  • Assistente 1: Gizeli Casaril (SC);
  • Assistente 2: Alex dos Santos (SC);
  • Quarto árbitro: Wallas Martins Lopes (MA);
  • VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG).

Palpites para Vitória x Athletico

  • Marcos Valença: Vitória 2 x 0 Athletico;
  • Yuri Abreu: Vitória 2 x 1 Athletico;
  • Brenda Lua Ferreira: Vitória 0 x 1 Athletico.
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Tags

athletico copa do brasil esporte clube vitória

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