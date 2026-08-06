Vitória x Athletico: onde assistir, escalações, arbitragem e palpites

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O Esporte Clube Vitória entra em campo em um duelo decisivo pelas oitavas de final da Copa do Brasil nesta quinta-feira, 6, às 20h, diante da torcida rubro-negra, no Barradão, em Salvador, para enfrentar o Athletico. A equipe paranaense venceu o jogo de ida por 2 a 0 e tem a vantagem no confronto.





Como chega o Vitória?

O Leão da Barra, comandado por Jair Ventura, não atravessa o mesmo bom momento de antes da pausa para a Copa do Mundo. A equipe soma apenas uma vitória em cinco jogos após a paralisação e precisa vencer por três ou mais gols de diferença para avançar às quartas de final.





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Como chega o Athletico?

O Furacão, por outro lado, vive momento oposto. A equipe atravessa uma grande fase em 2026, com três vitórias em quatro partidas disputadas desde o retorno oficial do calendário.





Transmissão de Vitória x Athletico

GE TV (YouTube)

(YouTube) Premiere (pay-per-view)

(pay-per-view) SporTV (TV fechada)





Desfalques e dúvidas

Vitória

Emanuel Martínez : suspenso;

: suspenso; Pochettino : não está inscrito na competição;

: não está inscrito na competição; Anderson Pato, Camutanga, Dudu, Edu e Nathan Mendes : lesionados.





Athletico

Claudinho e Esquivel : lesionados;

: lesionados; Terán e Portilla : poupados.





Arbitragem

Árbitro : Braulio da Silva Machado (SC);

: Braulio da Silva Machado (SC); Assistente 1 : Gizeli Casaril (SC);

: Gizeli Casaril (SC); Assistente 2 : Alex dos Santos (SC);

: Alex dos Santos (SC); Quarto árbitro : Wallas Martins Lopes (MA);

: Wallas Martins Lopes (MA); VAR : Emerson de Almeida Ferreira (MG).





Palpites para Vitória x Athletico