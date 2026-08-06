COPA DO BRASIL
Vitória x Athletico: onde assistir, escalações, arbitragem e palpites
Precisando reverter a derrota por 2 a 0 no jogo de ida, o Vitória recebe o Athletico no Barradã
O Esporte Clube Vitória entra em campo em um duelo decisivo pelas oitavas de final da Copa do Brasil nesta quinta-feira, 6, às 20h, diante da torcida rubro-negra, no Barradão, em Salvador, para enfrentar o Athletico. A equipe paranaense venceu o jogo de ida por 2 a 0 e tem a vantagem no confronto.
Como chega o Vitória?
O Leão da Barra, comandado por Jair Ventura, não atravessa o mesmo bom momento de antes da pausa para a Copa do Mundo. A equipe soma apenas uma vitória em cinco jogos após a paralisação e precisa vencer por três ou mais gols de diferença para avançar às quartas de final.
Como chega o Athletico?
O Furacão, por outro lado, vive momento oposto. A equipe atravessa uma grande fase em 2026, com três vitórias em quatro partidas disputadas desde o retorno oficial do calendário.
Leia Também:
Transmissão de Vitória x Athletico
- GE TV (YouTube)
- Premiere (pay-per-view)
- SporTV (TV fechada)
Desfalques e dúvidas
Vitória
- Emanuel Martínez: suspenso;
- Pochettino: não está inscrito na competição;
- Anderson Pato, Camutanga, Dudu, Edu e Nathan Mendes: lesionados.
Athletico
- Claudinho e Esquivel: lesionados;
- Terán e Portilla: poupados.
Arbitragem
- Árbitro: Braulio da Silva Machado (SC);
- Assistente 1: Gizeli Casaril (SC);
- Assistente 2: Alex dos Santos (SC);
- Quarto árbitro: Wallas Martins Lopes (MA);
- VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG).
Palpites para Vitória x Athletico
- Marcos Valença: Vitória 2 x 0 Athletico;
- Yuri Abreu: Vitória 2 x 1 Athletico;
- Brenda Lua Ferreira: Vitória 0 x 1 Athletico.