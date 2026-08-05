Perda de pontos? Veja punições que o Vitória pode levar com transfer ban

Após ter levado o transfer ban da Fifa e estar impedido de registrar novos atletas, o Esporte Clube Vitória precisa resolver as pendências financeiras com o Portimonense em busca de não sofrer punições mais graves.

De acordo com a Fifa, o Vitória terá o prazo de 60 dias para pagar a dívida com o clube português e evitar a perda de seis pontos no Campeonato Brasileiro. No momento, o Leão da Barra acumula 26 pontos na tabela.

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Além disso, caso continue sem quitar os débitos, o Vitória pode até sofrer com o rebaixamento para a Série B.

O Portimonense pode solicitar à entidade que sejam aplicadas sanções mais severas se não receber o dinheiro.

Risco ainda distante, mas possível

Apesar do transfer ban já estar ativo, o Rubro-Negro ainda está distante de perder pontos no Brasileirão. Em contato com Caio Baraúna, advogado especialista em Direito Desportivo, o portal A TARDE foi informado que "a perda de pontos é algo possível, mas não é imediata".

"A Fifa intima o clube devedor a realizar o pagamento da dívida, que pode quitar de vez ou formalizar algum acordo de parcelamento. Se não fechar dentro do prazo indicado, existe a possibilidade das sanções como perda de pontos", explicou o advogado.

De acordo com Baraúna, se as dívidas em questão não forem pagas no prazo de 60 dias, o clube ainda sofrerá com novas punições de transfer ban antes de ocorrerem penalidades mais rigorosas. Ele chegou a relembrar o caso do Botafogo, que foi punido múltiplas vezes pela Fifa, mas não perdeu pontos.

"Usando como caso análogo, temos o Botafogo que sofreu vários transfer ban. Ou seja, o clube toma um transfer ban agora, mas caso se mantenha inadimplente, pode perder o direito de inscrição de atletas em outras janelas subsequentes", explicou.

"A perda de pontos e/ou desclassificação de um campeonato é uma sanção muito grave. Precisa de muita coisa pra acontecer", concluiu.

Acordo costurado

Em contato com o portal A TARDE, o presidente Fábio Mota afirmou que o Vitória firmou acordo com o Portimonense e pagará 120 mil dólares para resolver a situação da venda do zagueiro Wagner Leonardo.

Após negociar a transferência do defensor ao Grêmio, ficou acordado que os gaúchos seriam responsáveis pelo pagamento 129 mil dólares (cerca de R$ 663 mil) ao time português, o que não aconteceu. O Rubro-Negro cobra parcelas atrasadas da venda para o Imortal.