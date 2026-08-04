Vitória sofre transfer ban da Fifa por dívida por Wagner Leonardo

O Vitória está temporariamente impedido de registrar novos jogadores. O Rubro-Negro sofreu um transfer ban da Fifa em razão da dívida de 129 mil dólares (cerca de R$ 663 mil) com o Portimonense, de Portugal, que está relacionada à transferência do zagueiro Wagner Leonardo para o Grêmio.

Ficou estabelecido no acordo firmado entre as partes que o clube gaúcho seria responsável pelo pagamento do valor devido ao time português, mas a quantia não foi depositada até o momento da publicação desta matéria.

Tudo sobre E.C.Vitória em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Clube já tem um acordo

A reportagem do portal A TARDE apurou que o Vitória firmou um acordo com o Portimonense para desembolsar 120 mil dólares (cerca de R$ 617 mil) — condição que faz a punição da Fifa ser temporária. Depois da quitação da dívida, o transfer ban deve ser revogado, e o Rubro-Negro poderá registrar novos atletas normalmente.

Matéria em atualização