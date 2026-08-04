Wagner Leonardo negocia com time da Série A após negociar com Vitória

Sem espaço no Grêmio desde o retorno da pausa para a Copa do Mundo, o zagueiro Wagner Leonardo deve ser negociado nesta janela de transferências. Mesmo diante do fim das conversas com o Vitória, o defensor é alvo do Corinthians e pode estar em seus últimos dias no clube gaúcho.

O jogador esteve em campo em apenas um dos cinco jogos do Grêmio na volta do Campeonato Brasileiro, quando atuou por 90 minutos contra o Bolívar, pela Sul-Americana, mas segue nos planos da comissão técnica, e a diretoria não deve aceitar qualquer negócio.

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Uma consulta do Corinthians para ter Wagner Leonardo por empréstimo, por exemplo, já foi recusada pela equipe gaúcha. Apesar da recusa e do clube paulista estar sob efeito de três transfer bans, uma negociação não é descartada.

O técnico Luís Castro deixou o zagueiro no banco no jogo contra o Mirassol, no último domingo, 2, para promover a estreia do jovem Wallace, que chegou nesta janela do CRB, de Alagoas. O clube também busca um nome no mercado da bola para atuar do lado esquerdo da zaga.

O Grêmio vai priorizar um acordo em definitivo para embolsar valores maiores, e quitar a dívida com o Vitória pela compra do defensor em 2025. Os clubes chegaram a negociar pelo retorno do jogador ao Rubro-Negro nas últimas semanas, mas as tratativas foram encerradas.

Campeão da Série B do Brasileirão em 2023 e do Campeonato Baiano 2024 com o Vitória, Wagner Leonardo não joga pelo time gaúcho há três jogos. Ele fez 19 partidas no ano, com um gol marcado.