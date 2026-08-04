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E.C.VITÓRIA

Cacá e Luan Cândido são suspensos em julgamento e desfalcam o Vitória

Zagueiros do Vitória foram expulsos na derrota para o Palmeiras

João Grassi
Por
| Atualizada em
Imagem ilustrativa da imagem Cacá e Luan Cândido são suspensos em julgamento e desfalcam o Vitória
Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

O Esporte Clube Vitória foi julgado pela 2ª Comissão Disciplinar do Supremo Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) nesta terça-feira, 4, pelos incidentes ocorridos na partida contra o Palmeiras, pelo Campeonato Brasileiro. O julgamento definiu punições para o clube e aos zagueiros Cacá e Luan Cândido.

O presidente Fábio Mota foi absolvido pelo tribunal, não sofrendo qualquer tipo de punição após análise do caso. Já dentro de campo, os zagueiros Cacá e Luan foram punidos com um jogo de suspensão cada.

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Enquano os atletas foram classificados nos artigos 254 e 258, o clube, por sua vez, foi enquadrado no artigo 191 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD) e recebeu uma multa de R$ 10 mil.

Com isso, Luan Cândido e Cacá desfalcam o Leão da Barra no compromisso diante do Flamengo, marcado para o próximo domingo, 9, às 19h30, pela rodada 22 do Brasileirão, no Maracanã. Eles terão que cumprir apenas a suspensão automática pelas expulsões.

Cacá teve suspensão por maioria dos votos em um jogo convertida em advertência, enquanto Luan foi desclassificado do artigo 243-F. Isso impediu com que eles recebessem ganchos ainda mais severos.

Jogador do Palmeiras fica liberado para jogar

Além das punições aplicadas aos rubro-negros, o meia Maurício, do Palmeiras, foi julgado pela cotovelada em Cacá e inicialmente suspenso por uma partida durante a mesma sessão.

No entanto, a pena de Maurício foi convertida em advertencia e ele fica liberado para jogar normalmente pelo Verdão.

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Polêmicas em Vitória x Palmeiras

O julgamento acontece após a derrota de 4 a 0 do Vitória contra o Palmeiras, pela 21ª rodada do Brasileirão, no Barradão, partida marcada por polêmicas de arbitragem que geraram repercussão nacional.

O Vitória chegou a se posicionar oficialmente na ocasião, questionando decisões tomadas durante o confronto, especialmente a não expulsão do meia palmeirense Maurício.

Por outro lado, os zagueiros Cacá e Luan Cândido receberam cartões vermelhos após intervenção do VAR, que identificou uma falta considerada dura do camisa 25 no colombiano Arias, enquanto o camisa 36 foi flagrado fazendo gesto insinuando 'roubo' da arbitragem.

Luan Cândido e Cacá
Luan Cândido e Cacá - Foto: Reprodução | Instagram
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