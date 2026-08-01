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Vitória e Palmeiras sobem o tom após denúncia do STJD

Denúncia também envolveu os zagueiros Cacá e Luan Cândido e o presidente Fábio Mota

Carla Melo
Por
| Atualizada em
ECV parabenizou o órgão pela ação em razão da clara agressão praticada contra o zagueiro
ECV parabenizou o órgão pela ação em razão da clara agressão praticada contra o zagueiro - Foto: Reprodução

O Esporte Clube Vitória (ECV) e a Sociedade Esportiva Palmeiras reagiram, neste sábado, 1º, à denúncia do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) contra o meia palmeirense Maurício.

A denúncia também envolveu os zagueiros Cacá e Luan Cândido e o presidente Fábio Mota, todos do Vitória, após partida dos dois clubes, na quarta-feira, 29, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Barradão.

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Em comunicado oficial, o ECV parabenizou o órgão pela ação em razão da clara agressão praticada contra o zagueiro Cacá, que recebeu uma cotovelada. Após o episódio, o Vitória se manifestou com críticas duras à arbitragem.

“A denúncia apresentada pelo órgão evidencia o grave equívoco cometido pela equipe de arbitragem da partida. A decisão do árbitro de campo, Sr. Alex Gomes Stefano, de não expulsar o atleta, somada à omissão do árbitro de vídeo, Sr. Marco Aurélio Augusto Fazekas Ferreira, que sequer recomendou a revisão do lance, afronta os critérios técnicos estabelecidos para a condução do jogo e compromete a credibilidade da arbitragem brasileira.

Veja o comunicado

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O Vitória afirmou que a atitude da arbitragem gerou indignação “não apenas entre os profissionais e torcedores do ECV, mas também entre todos aqueles que prezam pela integridade da competição e pela correta aplicação das regras do futebol".

“O Esporte Clube Vitória estará presente no julgamento para defender seus interesses e buscar que os responsáveis pela falha sejam devidamente responsabilizados. O clube espera que as denúncias feitas pelas comissões disciplinares aos atletas do Vitória, ao presidente da instituição e ao próprio clube, sejam consideradas improcedentes depois dessa manifestação do STJD”, continuou o clube.

Palmeiras critica denúncia

Por outro lado, o Palmeiras disse ter recebido a denúncia com “absoluta perplexidade”, e informou que a iniciativa afronta não só a nossa instituição, mas também a autoridade da arbitragem brasileira.

“O árbitro de campo e a equipe do VAR analisaram a disputa protagonizada entre o meia palmeirense e o zagueiro Cacá, do Vitória, e concluíram que a aplicação do cartão amarelo era suficiente”, disse em postagem no Instagram.

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O Palmeiras disse ainda que a denúncia foi “incompreensível” porque a falta que motivou a iniciativa do STJD chegou a dividir especialistas de arbitragem, ex-atletas e jornalistas. E citou a ausência de critérios aplicados a outros atletas.

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“Não existe justiça quando infrações iguais recebem tratamentos distintos. A atuação da Procuradoria passa a impressão de que determinados episódios merecem atenção extraordinária enquanto outros podem ser ignorados”, explicou o Palmeiras.

“Não é a primeira vez que nos vemos obrigados a questionar o STJD. A desproporcional punição imposta ao técnico Abel Ferreira e as recentes suspensões aplicadas aos atletas Allan e Paulinho – somadas agora à denúncia contra Mauricio – reforçam a percepção de que faltam equilíbrio e isonomia nas condutas do Tribunal envolvendo o nosso clube”, continuou o clube.

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esportes Futebol vitória e palmeiras

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