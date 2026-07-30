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FICOU NA BRONCA

Baralhas questiona VAR em expulsão do Vitória: "Foi de raspão"

Volante rubro-negro concedeu entrevista no gramado do Barradão

João Grassi
Por
Gabriel Baralhas em campo pelo Vitória
Gabriel Baralhas em campo pelo Vitória - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Titular do Esporte Clube Vitória na goleada de 4 a 0 sofrida para o Palmeiras, nesta quarta-feira, 29, Gabriel Baralhas questionou a não utilização do VAR para revisar a jogada envolvendo Maurício e Cacá, quando o zagueiro rubro-negro foi atingido com uma cotovelada no queixo.

Em entrevista no Barradão, o meio-campista de 27 anos elogiou a atuação do Vitória antes das expulsões de Cacá e Luan Cândido, estas sim revisadas no vídeo pelo árbitro de campo Alex Gomes Stefano, após recomendação de Marco Aurélio Augusto Fazekas Ferreira, que comandou o VAR.

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"Primeiramente, tem que saber o que vai falar aqui. Creio que quando estava 10 x 10 estava um jogo equilibrado, um jogo bem disputado. O Maurício, mesmo sem querer, ele abre o braço, pega no queixo do Cacá e sai sangue. Ele [árbitro de campo] nem foi chamado para olhar [no VAR]", disse ao Sportv

"Já no lance do Cacá, foi de raspão, pode ter pego, aí ele tem convicção de ir no VAR olhar o que aconteceu. Creio que isso atrapalha o que a gente vem fazendo", completou Baralhas.

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Cacá leva pontos no queixo

Posteriormente, o Vitória se pronunciou oficialmente sobre as polêmicas de arbitragem e compartilhou uma imagem de Cacá com curativo. De acordo com o clube baiano, o defensor levou cinco pontos no queixo.

Inconformado, Fábio Mota cancelou a entrevista coletiva do técnico Jair Ventura e a zona mista do estádio. O presidente garantiu que o Rubro-Negro vai entrar com representação na Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

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