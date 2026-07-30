POLÊMICA!
CBF divulga áudio do VAR sobre expulsões de zagueiros do Vitória
Leão da Barra foi goleado pelo Palmeiras no Barradão
A divulgação dos bastidores da arbitragem reacendeu a polêmica envolvendo a derrota do Esporte Clube Vitória para o Palmeiras, no Barradão. Na manhã desta quinta-feira, 30, a CBF tornou público o diálogo entre o árbitro Alex Gomes Stefano e a equipe do VAR nos lances que culminaram nas expulsões de Cacá e Luan Cândido.
As decisões aconteceram em um curto intervalo de tempo ainda no primeiro tempo da partida e tiveram influência direta do árbitro de vídeo. A primeira expulsão, aos 36 minutos, veio após revisão de um lance envolvendo o zagueiro Cacá e o atacante palmeirense Jhon Arias.
“O atacante joga a bola e depois ele [Cacá] acerta. Pega na altura da perna, alto, vou recomendar revisão para cartão vermelho”, diz o VAR Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (MG).
“Alex, vou recomendar a revisão para cartão vermelho por jogo brusco grave. O jogador que vai dar o carrinho não acerta a bola e com as travas da chuteira acerta a panturrilha do adversário, com intensidade alta”, prossegue o membro da equipe de vídeo.
Após ser chamado ao monitor, Alex Gomes Stefano revisou o lance e optou pela expulsão direta, entendendo que houve uso de força excessiva por parte do defensor do Vitória, mesmo sem ter marcado falta inicialmente.
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Expulsão de Luan Cândido em seguida
Pouco depois, um segundo episódio aumentou a tensão em campo. Luan Cândido, inconformado com a decisão anterior, fez um gesto indicando roubo, o que rapidamente chamou a atenção da equipe de vídeo.
“Alex, vou recomendar revisão para uma possível expulsão. Jogador faz gesto de roubo, número 36”, avisa Fazekas.
Sem ter percebido a atitude no momento, o árbitro recorreu novamente ao VAR, analisou a jogada e decidiu expulsar o outro zagueiro do Vitória.
A decisão gerou revolta entre os jogadores da equipe baiana, que argumentaram que Maurício, do Palmeiras, não havia sido punido com cartão vermelho em um lance anterior.