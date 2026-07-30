CBF divulga áudio do VAR sobre expulsões de zagueiros do Vitória

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A divulgação dos bastidores da arbitragem reacendeu a polêmica envolvendo a derrota do Esporte Clube Vitória para o Palmeiras, no Barradão. Na manhã desta quinta-feira, 30, a CBF tornou público o diálogo entre o árbitro Alex Gomes Stefano e a equipe do VAR nos lances que culminaram nas expulsões de Cacá e Luan Cândido.

As decisões aconteceram em um curto intervalo de tempo ainda no primeiro tempo da partida e tiveram influência direta do árbitro de vídeo. A primeira expulsão, aos 36 minutos, veio após revisão de um lance envolvendo o zagueiro Cacá e o atacante palmeirense Jhon Arias.

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“O atacante joga a bola e depois ele [Cacá] acerta. Pega na altura da perna, alto, vou recomendar revisão para cartão vermelho”, diz o VAR Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (MG).

“Alex, vou recomendar a revisão para cartão vermelho por jogo brusco grave. O jogador que vai dar o carrinho não acerta a bola e com as travas da chuteira acerta a panturrilha do adversário, com intensidade alta”, prossegue o membro da equipe de vídeo.

Após ser chamado ao monitor, Alex Gomes Stefano revisou o lance e optou pela expulsão direta, entendendo que houve uso de força excessiva por parte do defensor do Vitória, mesmo sem ter marcado falta inicialmente.

Expulsão de Luan Cândido em seguida

Pouco depois, um segundo episódio aumentou a tensão em campo. Luan Cândido, inconformado com a decisão anterior, fez um gesto indicando roubo, o que rapidamente chamou a atenção da equipe de vídeo.

“Alex, vou recomendar revisão para uma possível expulsão. Jogador faz gesto de roubo, número 36”, avisa Fazekas.

Sem ter percebido a atitude no momento, o árbitro recorreu novamente ao VAR, analisou a jogada e decidiu expulsar o outro zagueiro do Vitória.

A decisão gerou revolta entre os jogadores da equipe baiana, que argumentaram que Maurício, do Palmeiras, não havia sido punido com cartão vermelho em um lance anterior.