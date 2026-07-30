Técnico do Palmeiras defende VAR e acusa "histórico" de Luan Cândido

Siga o A TARDE no Google

A derrota sofrida pelo Esporte Clube Vitória diante do Palmeiras, nesta quarta-feira, 29, foi marcada por polêmicas de arbitragem. O lance mais reclamado pelo Leão da Barra envolveu a não expulsão do meia Maurício, que deu cotovelada no zagueiro Cacá.

Questionado sobre a arbitragem, o técnico Abel Ferreira, do Alviverde, afirmou em entrevista no Barradão que "não há dúvida" em relação aos cartões vermelhos mostrados para Cacá e Luan Cândido. Os dois zagueiros foram expulsos após revisões no VAR.

Tudo sobre E.C.Vitória em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

"Há dúvidas? Tu tens dúvidas? Não há dúvidas, tu viste o mesmo que eu. Para mim, não há dúvida absolutamente nenhuma. Viram a perna dele, não viram? Pronto. Para mim, o árbitro só seguiu a regra, minha opinião, aceito que tu e teus colegas pensam diferente", iniciou o português.

Jogador com passagem pelo Palmeiras, Cândido foi expulso por fazer um tradicional gesto em alusão a 'roubo'. O treinador do Palmeiras acusou o defensor de ter "histórico", mas não entrou em detalhes.

Conheces o histórico do Luan Cândido? Aquele gesto é claro, muito claro. O que o árbitro fez, seguiu as regras. É preciso coragem para seguir as regras. Abel Ferreira - Técnico do Vitória

E o lance de Maurício?

Sobre a reclamação envolvendo o lance que Maurício acertou Cacá no queixo, Abel opinou que foi uma "situação no limite" e que existe o debate para uma possível expulsão.

"Minhas opiniões sobre os lances todos. Sei que a situação do Mauricio é no limite, como falei, mas na minha opinião, se for perguntar uns dizem que sim, outros dizem que não. O árbitro e o VAR decidiram dar o amarelo. As outras acho que não há dúvidas nenhumas, só seguir as regras. Minha opinião, aceito quem pense diferente", concluiu.