E.C.VITÓRIA
Técnico do Palmeiras defende VAR e acusa "histórico" de Luan Cândido
Abel Ferreira concedeu entrevista no Barradão
A derrota sofrida pelo Esporte Clube Vitória diante do Palmeiras, nesta quarta-feira, 29, foi marcada por polêmicas de arbitragem. O lance mais reclamado pelo Leão da Barra envolveu a não expulsão do meia Maurício, que deu cotovelada no zagueiro Cacá.
Questionado sobre a arbitragem, o técnico Abel Ferreira, do Alviverde, afirmou em entrevista no Barradão que "não há dúvida" em relação aos cartões vermelhos mostrados para Cacá e Luan Cândido. Os dois zagueiros foram expulsos após revisões no VAR.
"Há dúvidas? Tu tens dúvidas? Não há dúvidas, tu viste o mesmo que eu. Para mim, não há dúvida absolutamente nenhuma. Viram a perna dele, não viram? Pronto. Para mim, o árbitro só seguiu a regra, minha opinião, aceito que tu e teus colegas pensam diferente", iniciou o português.
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Jogador com passagem pelo Palmeiras, Cândido foi expulso por fazer um tradicional gesto em alusão a 'roubo'. O treinador do Palmeiras acusou o defensor de ter "histórico", mas não entrou em detalhes.
Conheces o histórico do Luan Cândido? Aquele gesto é claro, muito claro. O que o árbitro fez, seguiu as regras. É preciso coragem para seguir as regras. Abel Ferreira - Técnico do Vitória
E o lance de Maurício?
Sobre a reclamação envolvendo o lance que Maurício acertou Cacá no queixo, Abel opinou que foi uma "situação no limite" e que existe o debate para uma possível expulsão.
"Minhas opiniões sobre os lances todos. Sei que a situação do Mauricio é no limite, como falei, mas na minha opinião, se for perguntar uns dizem que sim, outros dizem que não. O árbitro e o VAR decidiram dar o amarelo. As outras acho que não há dúvidas nenhumas, só seguir as regras. Minha opinião, aceito quem pense diferente", concluiu.