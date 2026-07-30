Vitória perde dupla de zaga titular após expulsões em jogo polêmico

A derrota do Esporte Clube Vitória para o Palmeiras, nesta quarta-feira, 29, foi marcada por polêmicas de arbitragem. O Leão da Barra teve dois jogadores expulsos, fator que impactou diretamente o andamento da partida e ainda gera consequências para a sequência da equipe na temporada.

Titulares da defesa rubro-negra, os zagueiros Cacá e Luan Cândido estão fora do próximo compromisso pelo Campeonato Brasileiro. Ambos receberam cartão vermelho durante o confronto: o camisa 25 foi expulso após falta em Arias, enquanto o camisa 36 acabou advertido por fazer gesto interpretado como acusação de ‘roubo’.

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De acordo com o artigo 170 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), as suspensões devem ser cumpridas na mesma competição em que ocorreram. No entanto, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) tem a prerrogativa de ampliar a punição para outras competições organizadas pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), caso entenda que houve infração grave — decisão que não é automática.

Antes de voltar a campo pela Série A, o Vitória terá dois compromissos diante do Athletico, pelas oitavas de final da Copa do Brasil, nas próximas segunda-feira, 3, e quinta-feira, 6. Inicialmente, a dupla de zaga está liberada para atuar nesses confrontos.

Desfalques confirmados na Série A

Por outro lado, é certo que Cacá e Luan Cândido não estarão à disposição para o duelo contra o Flamengo. A partida, válida pela 22ª rodada do Brasileirão, será disputada no próximo dia 9, um domingo, às 21h, no Maracanã, no Rio de Janeiro.