Palmeiras solta nota sobre polêmicas no Barradão: "Falsas narrativas"

Após as manifestações do Esporte Clube Vitória e uma enxurrada de críticas de torcedores nas redes sociais, foi a vez do Palmeiras se pronunciar oficialmente sobre o jogo desta quarta-feira, 29, no Barradão. O duelo ficou marcado por polêmicas envolvendo decisões da arbitragem e revoltou os rubro-negros.

Em nota oficial publicada nas redes sociais, o clube paulista classificou as críticas para a arbitragem como "falsas narrativas" que colocam "em xeque uma vitória absolutamente legítima".

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Além disso, o Verdão afirmou não houve nenhum tipo de erro nos lances reclamados pelo Vitória e compartilhou uma imagem da perna do colombiano Jhon Arias, atacante que sofreu carrinho na expulsão do zagueiro Cacá, além de vídeos de outras jogadas questionadas pelo Leão da Barra.

O Palmeiras tomou atitude semelhante à do Rubro-Negro, que utilizou um registro dos pontos no queixo de Cacá para cobrar sobre a não expulsão do meia Maurício, que acertou o defensor rubro-negro com cotovelada.

Veja abaixo a nota do Palmeiras

"Não é a primeira vez (e certamente não será a última) que, em nome da verdade, precisamos combater falsas narrativas criadas para pressionar ainda mais os profissionais de arbitragem nos jogos do Palmeiras e colocar em xeque uma vitória absolutamente legítima obtida dentro de campo por nossos atletas.

Vamos nos ater aos fatos ocorridos na partida de ontem, em Salvador (BA). Note no vídeo a seguir que o braço do meia Mauricio acertou o rosto do zagueiro Cacá, razão pela qual o camisa 18 do Palmeiras foi advertido com o cartão amarelo. Não houve, contudo, força ou movimento adicional que justificasse uma recomendação do VAR para expulsão.

Foi diferente da entrada sofrida pelo atacante Arias que resultou na expulsão do zagueiro Cacá. Observe que o carrinho do atleta do Vitória atingiu com violência a perna do colombiano, colocando em risco a sua integridade física. Se alguém tem dúvida sobre a intensidade da infração, veja na próxima tela como ficou a perna do nosso meia-atacante:

Mais incompreensíveis, porém, são as reclamações sobre um possível pênalti não marcado para o Vitória no segundo tempo. O vídeo a seguir demonstra que o meia Andreas Pereira nem sequer encostou no adversário, que claramente se atirou com o objetivo de simular uma falta que não aconteceu.



Debates e divergências são saudáveis em qualquer ambiente democrático, como o futebol. Há que se tomar cuidado, no entanto, quando opiniões distorcem os fatos e servem a interesses de terceiros.

A verdade incontestável é que o Palmeiras faz uma das melhores campanhas da história do Brasileirão na Era dos Pontos Corridos. Somos a equipe com mais gols marcados e menos gols sofridos na competição até o momento, o que comprova a competência do trabalho desenvolvido por nossos profissionais na atual temporada.

Sabemos que a nossa capacidade de competir em alto nível incomoda, mas seguimos firmes e focados em busca dos nossos objetivos."