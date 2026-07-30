Luan Cândido manda recado para torcida do Vitória após expulsão

O zagueiro Luan Cândido pediu desculpas à torcida do Vitória publicamente em suas redes sociais. Um dia depois da derrota por 4 a 0 diante do Palmeiras, o defensor se pronunciou oficialmente pela primeira vez depois de ser expulso nesta quarta-feira, 30.

O jogador recebeu cartão vermelho após reagir à decisão da arbitragem fazendo gesto de 'roubo', insinuando que o juiz ajudou o clube paulista dentro de campo. O episódio aconteceu quando Alex Gomes Stefano expulsou Cacá.

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Veja a publicação feita pelo jogador:

Foto: Reprodução

"Primeiramente gostaria de pedir desculpas à torcida, meus companheiros e ao clube pela expulsão na partida de ontem. No calor do jogo acabei reagindo e uma forma que não deveria e reconheço meu erro.

Infelizmente não é a primeira vez que vivemos situações que geram muita frustração (jogos contra Flamengo e Athletico). Agora é aprender com esse episódio para que esse tipo de reação não volte a acontecer.

Em segundo lugar, fiquei muito triste com o que foi falado pelo treinador adversário após a partida, na coletiva. Desde 2020, quando me tornei profissional, são 223 jogos e apenas seis expulsões, como a de ontem. E aí eu me questiono qual seria o meu histórico que foi falado".

Entenda o caso

Nesta quinta-feira, 30, o Vitória também expressou sua indignação, especialmente depois das falas do técnico Abel Ferreira, do Palmeiras. O português concordou com as decisões do VAR e acusou Luan Cândido, mencionando um suposto histórico de expulsões do jogador.

Em resposta, o clube baiano publicou uma nota oficial, e, usando fatos sobre a carreira do zagueiro, desmentiu a acusação de Abel Ferreira, que acumula mais cartões vermelhos que o atleta desde a estreia do atleta no futebol profissional.

"O atleta Luan Cândido estreou profissionalmente em 2020 e, desde então, acumula seis expulsões em seis anos de carreira [...] Durante o mesmo período, o treinador Abel Ferreira acumula 13 expulsões em jogos oficiais. Um número que representa mais do que o dobro da quantidade registrada por nosso atleta e, principalmente, parte de um profissional que deveria servir de exemplo para seus jogadores", diz trecho da publicação do Vitória.