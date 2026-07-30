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ESPORTE E SOCIEDADE

BaVi sem rivalidade fortalece inclusão LGBT+ no esporte baiano

Evento reuniu mais de 100 participantes em Salvador e consolidou propostas para ampliar a inclusão

Redação
Por Redação
Evento reuniu mais de 100 participantes em Salvador e consolidou propostas para ampliar a inclusão da população LGBT+ no esporte baiano, com torcedores de Bahia e Vitória dividindo a mesma quadra
Evento reuniu mais de 100 participantes em Salvador e consolidou propostas para ampliar a inclusão da população LGBT+ no esporte baiano, com torcedores de Bahia e Vitória dividindo a mesma quadra - Foto: Divulgação

Representantes de coletivos, atletas, torcedoras, torcedores e lideranças políticas deram um importante passo em direção à construção de um esporte mais inclusivo na Bahia. Realizado na última terça-feira, 28, na Arena Real Brasil, no Shopping da Bahia, em Salvador, o encontro LGBT+Esporte reuniu mais de 100 participantes e resultou na elaboração de uma agenda voltada ao fortalecimento da diversidade e ao combate à discriminação nos ambientes esportivos.

A iniciativa foi promovida pela ORN (Orgulho Rubro-Negro), torcida organizada LGBT+ do Esporte Clube Vitória, em parceria com a LGBtricolor, do Esporte Clube Bahia, Tietas FC e Dendê FC. Ao longo da programação, os participantes discutiram propostas para ampliar a inclusão da população LGBT+ no esporte baiano e tornar os espaços esportivos mais acolhedores.

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Coletivos apresentam propostas para fortalecer a diversidade


Durante o encontro, representantes das organizações compartilharam suas trajetórias, relataram os principais desafios enfrentados e destacaram as ações desenvolvidas para ampliar a presença da população LGBT+ no esporte.

Mantidos por meio de mobilização comunitária e recursos próprios, os coletivos defenderam a criação e a ampliação de políticas públicas voltadas ao enfrentamento da discriminação e à promoção da diversidade no ambiente esportivo.

As propostas debatidas durante o evento serão organizadas pelas entidades participantes e servirão como base para futuras ações conjuntas em defesa de um esporte mais seguro, diverso e inclusivo.

Para o diretor da ORN, Jener Mendes, a expressiva adesão ao encontro demonstrou que existe interesse da sociedade em ampliar os espaços de participação da população LGBT+ no esporte.

"Mais de cem pessoas atravessaram a cidade numa terça à noite para falar de esporte. Isso já responde qualquer dúvida sobre se existe demanda. Saímos daqui com proposta na mão e com a certeza de que essa articulação não termina hoje", afirmou.

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BaVi simbólico marca encerramento do evento

Além dos debates, o encontro terminou com uma ação simbólica dentro de quadra. Torcedores de Bahia e Vitória participaram de partidas de baba e baleado em uma versão do clássico BaVi sem rivalidade, reforçando a mensagem de respeito, convivência e combate à LGBTfobia.

A iniciativa reuniu rubro-negros e tricolores no mesmo time em defesa da diversidade,ransformando o tradicional clássico baiano em um símbolo de união em torno da inclusão no esporte.

Participantes contribuem para agenda conjunta


O evento também abriu espaço para que pessoas que não integram os coletivos compartilhassem experiências, relatos e sugestões. Todas as contribuições serão sistematizadas pelas organizações envolvidas e incorporadas à agenda conjunta que orientará futuras iniciativas voltadas à promoção de ambientes esportivos mais inclusivos na Bahia.

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