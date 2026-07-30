Vitória sobe o tom contra técnico do Palmeiras e defende Luan Cândido

A derrota sofrida pelo Esporte Clube Vitória diante do Palmeiras, no Barradão, foi marcada por polêmicas de arbitragem. O Leão da Barra teve dois zagueiros expulsos no jogo desta quarta-feira, 29, Cacá e Luan Cândido, sendo que o segundo foi acusado pelo técnico Abel Ferreira, do time paulista, de "ter histórico".

Cândido recebeu cartão vermelho após fazer gesto insinuando 'roubo', logo após a decisão de arbitragem em expulsar seu parceiro de zaga. Em entrevista coletiva, o treinador português citou o camisa 36 nominalmente.

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Em nota publicada nesta quinta-feira, 30, o Vitória expressou sua "indignação" pelas falas de Abel e questionou a avaliação dele sobre o lance envolvendo Maurício e Cacá, em que a arbitragem mostrou cartão amarelo para o meia palmeirense.

O Rubro-Negro chegou ainda a apontar sobre o acúmulo de "13 expulsões em jogos oficiais" do profissional alviverde, além de defender o "caráter" de Luan Cândido. Leia abaixo o comunicado:

Abel Ferreira - Foto: Cesar Greco | Palmeiras

Vitória se pronuncia contra Abel Ferreira

"O Esporte Clube Vitória vem a público expressar sua indignação diante das declarações proferidas pelo treinador da Sociedade Esportiva Palmeiras, Sr. Abel Ferreira, durante sua entrevista coletiva após a partida da última quarta-feira (29), nas quais questiona o caráter de nosso atleta Luan Cândido.

“Conhece o histórico do Luan Cândido? Conhece o histórico dele?”, disse Abel Ferreira.

O atleta Luan Cândido estreou profissionalmente em 2020 e, desde então, acumula seis expulsões em seis anos de carreira, o que corresponde a uma média de uma expulsão por temporada, sendo quatro expulsões diretas e duas por dois cartões amarelos. Tratando-se de um defensor, trata-se de um número considerado baixo.

Durante o mesmo período, o treinador Abel Ferreira acumula 13 expulsões em jogos oficiais. Um número que representa mais do que o dobro da quantidade registrada por nosso atleta e, principalmente, parte de um profissional que deveria servir de exemplo para seus jogadores.

O Esporte Clube Vitória defende que a arbitragem do futebol brasileiro deve ser aprimorada e profissionalizada, para que todos os clubes deixem de sofrer com atuações equivocadas que acabam prejudicando projetos inteiros. Por isso, causa-nos estranheza que o Sr. Abel Ferreira considere um lance claro de agressão como algo “no limite”, especialmente por se tratar de alguém que frequentemente manifesta insatisfação com a qualidade da arbitragem nacional.

Por fim, reiteramos nossa total confiança no caráter, na conduta profissional e na integridade de Luan Cândido, atleta que honra diariamente a camisa do Esporte Clube Vitória dentro e fora de campo."