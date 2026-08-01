Baiano Robson Conceição entra no ringue por marca inédita para sua carreira

O boxeador baiano Robson Conceição volta aos ringues na noite deste sábado (1º), em Las Vegas, nos Estados Unidos, para disputar o cinturão dos pesos leves da Federação Internacional de Boxe (FIB). Caso vença o norte-americano Raymond Muratalla, o atleta de Salvador se tornará apenas o terceiro brasileiro a conquistar títulos mundiais em duas categorias diferentes.

Aos 37 anos, Robson busca repetir um feito alcançado apenas por Éder Jofre e pelo também baiano Acelino "Popó" Freitas. Campeão olímpico nos Jogos do Rio de Janeiro, em 2016, ele já havia escrito seu nome na história ao conquistar, em 2024, o cinturão mundial dos superpenas após superar o americano O’Shaquie Foster por decisão dos juízes.

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No boxe profissional, o baiano acumula 21 vitórias, três derrotas e um empate. Em disputas de título, enfrentou adversários de alto nível, como Oscar Valdez, Shakur Stevenson, Emmanuel Navarrete e o próprio Foster, contra quem soma uma vitória e uma derrota.

Desafio

O desafio deste sábado será diante de Muratalla, de 29 anos, que chega invicto ao confronto. O americano possui 24 vitórias na carreira, 17 delas por nocaute, e vem de triunfo sobre o cubano Andy Cruz, em janeiro, por decisão após 12 rounds.

Na véspera da luta, Robson afirmou que a possibilidade de integrar um seleto grupo de campeões brasileiros representa um reconhecimento importante, mas ressaltou que seu maior objetivo é seguir construindo a própria trajetória no esporte.

"É uma honra ser lembrado ao lado de nomes como o Galinho de Ouro (Jofre) e do meu conterrâneo tetracampeão mundial (Popó), dois gigantes do boxe brasileiro. Mas, acima de tudo, me sinto feliz por estar escrevendo a minha própria história. Cada luta, cada desafio e cada conquista fazem parte dessa caminhada", afirmou ao Estadão.

O confronto está previsto para começar às 23h (horário de Brasília), com transmissão pelo Combate, na TV por assinatura, e pela plataforma de streaming DAZN.