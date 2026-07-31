Estádio mais antigo do Brasil terá reforma com SAF de R$ 240 milhões

Inaugurado em 25 de outubro de 1908, o Estádio Boca do Lobo é considerado o primeiro estádio de futebol construído no Brasil, e deve passar por uma modernização inusitada nos próximos anos. Tradicional clube do interior do Rio Grande do Sul, o Pelotas, é o proprietário do local e está em negociações para virar SAF.

Prédios na arquibancada?

Os investidores prometem um aporte de R$ 240 milhões, que serão divididos entre investimento no futebol e a construção de cinco prédios na área da Boca do Lobo. O planejamento ainda conta com apartamentos lofts, studios, salas comerciais, estacionamentos e áreas de convivência, que serão praticamente interligados com as arquibancadas.

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A proposta é da KOR Sports Group, que faz parte da holding in.Pacto, e foi entregue e aprovada pelos conselheiros do clube. O próximo passo será votar para modificar a natureza jurídica do Pelotas, na qual dois terços dos conselheiros precisam aprovar a alteração do modelo associativo.

Entenda o projeto

Estádio Boca do Lobo, do Pelotas - Foto: Divulgação

Os investidores preveem R$ 190 milhões arrecadados a partir da cessão do terreno para uma construtora, que serão revertidos em melhorias na infraestrutura do Pelotas, como estádio e centro de treinamentos.

Além disso, outros R$ 50 milhões estão previstos para o futebol ao longo de 10 anos, com R$ 10 milhões dedicados aos três primeiros anos. A KOR Sports Group quer ficar com 90% da SAF do clube.

Conselheiro do Pelotas e jornalista, Klécio Santos estima que as obras dos prédios comecem em 2027, tempo suficiente para os investidores se aprofundarem sobre questões jurídicas, financeiras, patrimoniais e operacionais.