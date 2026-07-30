Clube histórico paulista recebe proposta de R$ 1 bilhão para virar SAF

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Afundada em dívidas e em grave crise financeira, a Ponta Preta recebeu uma proposta concreta para a criação da SAF que pode movimentar até R$ 1,1 bilhão. O clube paulista avançou nas tratativas com os investidores e informou que a oferta está bem encaminhada.

Entenda a proposta

O planejamento é que a futura SAF faça um grande aporte financeiro logo no momento da aquisição, reorganize a estrutura financeira e faça melhorias nas instalações, como centro de treinamento e estádio. A prioridade do projeto será recuperar a competitividade esportiva da Macaca. A informação foi divulgada pelo ge.

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"Essa proposta me entusiasmou bastante pelos valores do investimento e também porque prevê um aporte financeiro inicial suficiente para pagarmos o transfer ban e colocar salários de atletas, comissão técnica e funcionários em dia", disse o presidente da Ponte Preta, Luiz Terrano, há duas semanas.

Caso seja aprovada pelos associados através do Conselho Deliberativo, a SAF assumirá o comando do futebol durante uma das maiores crises da história do time paulista. A Macaca convive com atrasos salariais, saídas de jogadores, processos trabalhistas, redução de folha de pagamento e maus resultados.

Ponte vive momento delicado

A Ponte Preta foi rebaixada no Campeonato Paulista nesta temporada, ocupa atualmente a lanterna da Série B do Brasileirão, com apenas 9 pontos em 20 jogos, e convive com mais de 99% de risco de queda para a Terceira Divisão.

Enquanto lida para concluir os trâmites finais para se transformar em Sociedade Anônima de Futebol e busca uma reação improvável na Série B, a Macaca enfrenta o Ceará na próxima sexta-feira, 7, às 20h30, no Castelão, pela 21ª rodada.