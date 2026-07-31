Em Las Vegas, Robson Conceição bate o peso e busca o segundo mundial

O brasileiro e soteropolitano Robson Conceição vai encarar mais um grande desafio na carreira. Em Las Vegas, nos Estados Unidos, o atleta marcou exatamente 135 libras (61,2 kg), atingindo o limite da categoria dos leves e confirmando presença na disputa do cinturão mundial da IBF (Federação Internacional de Boxe).

O adversário será o campeão Raymond Muratalla, que registrou 134,6 libras (61,1 kg), em duelo marcado neste sábado, 1º, no Virgin Hotels Las Vegas. A luta terá transmissão ao vivo para o Brasil pelo Canal Combate e, internacionalmente, pela DAZN.

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Brasileiro quer o segundo mundial

Campeão olímpico nos Jogos Rio 2016 e campeão mundial profissional, Robson chega preparado após um intenso período de treinamento nos Estados Unidos, acompanhado por sua equipe liderada por Luiz Dórea. A luta representa a oportunidade de conquistar seu segundo título mundial no boxe profissional, agora na categoria dos leves.

“Fizemos um grande trabalho durante toda a preparação. O peso foi batido com tranquilidade e agora é hora de recuperar as energias para subir ao ringue e fazer o que mais amo. Estou muito motivado e pronto para buscar mais esse título para o Brasil”, afirmou Robson.

Antes do combate, os dois atletas ainda terão um último compromisso oficial: a pesagem de reidratação da IBF, realizada na manhã deste sábado. Pelo regulamento da entidade, nenhum dos lutadores poderá estar mais de 10 libras (4,54 kg) acima do peso registrado na pesagem oficial. Assim, Robson poderá pesar, no máximo, 145 libras (65,8 kg) para permanecer apto a disputar o cinturão mundial.