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E.C.VITÓRIA

Com apenas 1 gol pós-Copa, Vitória precisa de virada na Copa do Brasil

Leão foi derrotado no jogo de ida das oitavas de final

João Grassi
Por
| Atualizada em
Time do Vitória antes da derrota de 2 a 0 sofrida para o Remo
Time do Vitória antes da derrota de 2 a 0 sofrida para o Remo - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Em desvantagem de dois gols na Copa do Brasil após perder para o Athletico, o Esporte Clube Vitória terá que balançar as redes ao menos duas vezes para se manter vivo na disputa, ou três vezes para de fato avançar de fase. O Rubro-Negro, porém, vive momento de baixa ofensiva.

Desde o fim da pausa para a Copa do Mundo 2026, o Vitória fez cinco jogos até aqui e marcou apenas um gol. Isso ocorreu quando o Leão derrotou o Vasco por 1 a 0, pela 19ª rodada do Brasileirão. Esta, inclusive, foi a única vitória rubro-negra no recorte.

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A queda no número de gols também reflete nos atletas do setor de ataque. Destaques da equipe baiana, Erick e Renê só marcaram uma vez cada nas suas últimas nove partidas pelo Rubro-Negro. Os dois estão empatados como vice-artilheiros do elenco no ano (10 gols).

Vitória após o fim da pausa da Copa do Mundo 2026

  • Athletico 2x0 Vitória - Copa do Brasil
  • Vitória 0x4 Palmeiras - Brasileirão
  • Remo 0x0 Vitória - Brasileirão
  • Botafogo 0x0 Vitória - Brasileirão
  • Vitória 1x0 Vasco - Brasileirão (Gol de Renato Kayzer)

Apesar da seca de bolas na rede, o técnico Jair Ventura demonstrou confiança para o duelo de volta no Barradão e cravou que "o Vitória vai se classificar em casa". Além disso, ele relembrou: "Conseguimos fazer 2 a 0 no Flamengo e 4 a 1 no Coritiba, temos totais condições de reverter".

Sob comando do treinador de 47 anos, o Vitória já venceu 12 confrontos por pelo menos dois gols de diferença na atual temporada, placar que deixaria o Leão vivo para uma disputa de pênaltis contra o Athletico nas oitavas da Copa do Brasil.

Considerando apenas vitórias por três gols de vantagem, o time de Ventura acumula cinco resultados desse tamanho na bagagem. Vencer o Furacão por 3 a 0 já garantiria a vaga nas quartas de final no tempo normal.

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Histórico contra times da Série A

Por outro lado, seis jogos que o Vitória venceu por dois ou mais gols de diferença foram contra equipes não disputam a Série A. Os baianos superaram adversários da elite nacional em outras seis oportunidades, todas elas como mandante.

Para não depender das penalidades, o Vitória precisa repetir um feito realizado apenas uma vez na temporada: derrotar uma equipe da Série A por 3 ou mais gols. Isso aconteceu na goleada de 4 a 1 sobre o Coritiba, pela rodada 14 do Brasileirão, um dos compromissos citados por Ventura.

Jair Ventura, técnico do Vitória
Jair Ventura, técnico do Vitória - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Jogos que o Vitória de Jair Ventura venceu por 2+ gols em 2026

  • Vitória 2x0 Internacional - Brasileirão*
  • Vitória 6x2 ABC - Copa do Nordeste
  • Vitória 2x0 Flamengo - Copa do Brasil*
  • Vitória 4x1 Coritiba - Brasileirão*
  • Vitória 3x1 Piauí - Copa do Nordeste
  • Vitória 2x0 São Paulo - Brasileirão*
  • Vitória 4x1 Juazeirense - Copa do Nordeste
  • CRB 2x4 Vitória - Copa do Nordeste
  • Vitória 2x0 Atlético-MG - Brasileirão*
  • Vitória 3x0 Galícia - Baianão
  • Vitória 2x0 Remo - Brasileirão*
  • Vitória 4x0 Juazeirense - Baianão

*Adversários que disputam a Série A do Campeonato Brasileiro

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