E.C.VITÓRIA
Com apenas 1 gol pós-Copa, Vitória precisa de virada na Copa do Brasil
Leão foi derrotado no jogo de ida das oitavas de final
Em desvantagem de dois gols na Copa do Brasil após perder para o Athletico, o Esporte Clube Vitória terá que balançar as redes ao menos duas vezes para se manter vivo na disputa, ou três vezes para de fato avançar de fase. O Rubro-Negro, porém, vive momento de baixa ofensiva.
Desde o fim da pausa para a Copa do Mundo 2026, o Vitória fez cinco jogos até aqui e marcou apenas um gol. Isso ocorreu quando o Leão derrotou o Vasco por 1 a 0, pela 19ª rodada do Brasileirão. Esta, inclusive, foi a única vitória rubro-negra no recorte.
A queda no número de gols também reflete nos atletas do setor de ataque. Destaques da equipe baiana, Erick e Renê só marcaram uma vez cada nas suas últimas nove partidas pelo Rubro-Negro. Os dois estão empatados como vice-artilheiros do elenco no ano (10 gols).
Vitória após o fim da pausa da Copa do Mundo 2026
- Athletico 2x0 Vitória - Copa do Brasil
- Vitória 0x4 Palmeiras - Brasileirão
- Remo 0x0 Vitória - Brasileirão
- Botafogo 0x0 Vitória - Brasileirão
- Vitória 1x0 Vasco - Brasileirão (Gol de Renato Kayzer)
Apesar da seca de bolas na rede, o técnico Jair Ventura demonstrou confiança para o duelo de volta no Barradão e cravou que "o Vitória vai se classificar em casa". Além disso, ele relembrou: "Conseguimos fazer 2 a 0 no Flamengo e 4 a 1 no Coritiba, temos totais condições de reverter".
Sob comando do treinador de 47 anos, o Vitória já venceu 12 confrontos por pelo menos dois gols de diferença na atual temporada, placar que deixaria o Leão vivo para uma disputa de pênaltis contra o Athletico nas oitavas da Copa do Brasil.
Considerando apenas vitórias por três gols de vantagem, o time de Ventura acumula cinco resultados desse tamanho na bagagem. Vencer o Furacão por 3 a 0 já garantiria a vaga nas quartas de final no tempo normal.
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Por outro lado, seis jogos que o Vitória venceu por dois ou mais gols de diferença foram contra equipes não disputam a Série A. Os baianos superaram adversários da elite nacional em outras seis oportunidades, todas elas como mandante.
Para não depender das penalidades, o Vitória precisa repetir um feito realizado apenas uma vez na temporada: derrotar uma equipe da Série A por 3 ou mais gols. Isso aconteceu na goleada de 4 a 1 sobre o Coritiba, pela rodada 14 do Brasileirão, um dos compromissos citados por Ventura.
Jogos que o Vitória de Jair Ventura venceu por 2+ gols em 2026
- Vitória 2x0 Internacional - Brasileirão*
- Vitória 6x2 ABC - Copa do Nordeste
- Vitória 2x0 Flamengo - Copa do Brasil*
- Vitória 4x1 Coritiba - Brasileirão*
- Vitória 3x1 Piauí - Copa do Nordeste
- Vitória 2x0 São Paulo - Brasileirão*
- Vitória 4x1 Juazeirense - Copa do Nordeste
- CRB 2x4 Vitória - Copa do Nordeste
- Vitória 2x0 Atlético-MG - Brasileirão*
- Vitória 3x0 Galícia - Baianão
- Vitória 2x0 Remo - Brasileirão*
- Vitória 4x0 Juazeirense - Baianão
*Adversários que disputam a Série A do Campeonato Brasileiro