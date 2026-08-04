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HOME > esportes > E.C.VITÓRIA

DESFALQUE

Vitória perde titular para jogo de volta contra o Athletico

Partida válida pela Copa do Brasil será disputada no Barradão

João Grassi
Por
Barradão
Barradão - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

O Esporte Clube Vitória terá um desfalque importante no segundo jogo contra o Athletico pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Titular da equipe baiana, Emmanuel Martínez está fora da partida que será disputada no Barradão.

Martínez foi expulso na derrota sofrida para o Furacão nesta quarta-feira, 3, pela partida de ida na Arena da Baixada. Punido com dois cartões amarelos e, consequentemente, o vermelho, o volante argentino terá que cumprir suspensão automática.

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Com o desfalque de Martínez, o meio-campo do Leão da Barra deve ser formado por Caíque Gonçalves, Gabriel Baralhas e Zé Vitor.

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Vitória terá que buscar virada

Para conseguir se classificar às quartas de final, o Vitória terá que ganhar por três gols de diferença no duelo de volta. Caso vença por dois gols, força a disputa de pênaltis.

O segundo confronto com o Athletico está marcado para quinta-feira, 6, às 20h, no Barradão, em Salvador.

Emmanuel Martínez
Emmanuel Martínez - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória
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esporte clube vitória

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