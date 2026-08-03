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HOME > esportes > E.C.VITÓRIA

E.C.VITÓRIA

Meia do Vitória tem problema e não enfrenta o Athletico em Curitiba

Atleta ficou fora dos relacionados e não viajou com a delegação rubro-negra

João Grassi
Por
| Atualizada em
Campo do Barradão
Campo do Barradão - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

O meio-campista Walace Souza, um dos reforços contratados pelo Esporte Clube Vitória na última janela de transferências, está fora do primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil, contra o Athletico-PR. O atleta de 31 anos não viajou para Curitiba por causa de um problema particular.

O filho de Walace sofreu um pequeno incidente enquanto andava de bicicleta e, por isso, o volante precisou ficar em Salvador para acompanhar o procedimento cirúrgico que será realizado. A informação foi publicada pelo Resenha do Leão 1899 e confirmada pelo portal A TARDE.

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Com o desfalque, a comissão técnica liderada por Jair Ventura optou por relacionar o jovem Wendell, de 20 anos, cria das categorias de base do Vitória.

Contratado no fim de junho, Walace acumula duas partidas com a camisa rubro-negra, ambas saindo do banco de reservas.

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Athletico x Vitória

O Vitória visita o Athletico às 21h desta segunda-feira, 3, na Arena da Baixada, pela partida de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Além de Walace, outro jogador que não poderá atuar é o meia Pochettino, que não foi inscrito pelo clube baiano.

Walace, volante do Vitória
Walace, volante do Vitória - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória
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