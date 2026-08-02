Vitória inscreve zagueiro e deixa meio-campo de fora da Copa do Brasil

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O Vitória fez sua escolha sobre o jogador que vai defender o Leão na Copa do Brasil depois de já ter disputado a competição por outros clubes em 2026.

A definição do clube foi pelo zagueiro Emmanuel Brítez, e com isso, o meio-campo Tomás Pochettino não fica à disposição de Jair Ventura para as partidas pelo mata-mata nacional.

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A escolha pelo defensor se deu após a expulsão de Luan Cândido contra o Palmeiras. O zagueiro vai ser julgado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) com base no artigo 243-F, por suposta ofensa à honra relacionada ao esporte. Luan acabou expulso após fazer um gesto de "roubo" enquanto o árbitro Alex Gomes Stéfano conversava com jogadores do Rubro-Negro.

Apesar do cartão vermelho ter sido apresentado no Campeonato Brasileiro, e do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD) citar apenas punições financeiras e em número jogos, o departamento jurídico do clube teme por uma suspensão em dias Neste caso, ele poderia precisar desfalcar o clube também na Copa do Brasil.

Regulamento

No ano passado, a CBF passou a autorizar que o atleta atue por mais de um clube na mesma edição da Copa do Brasil. Mas a regra permite a inscrição de apenas três jogadores que já tenham defendido outro clube na mesma edição da competição.

Como já registrou Zé Vitor e Renê, que entraram em campo na Copa do Brasil pela Portuguesa, o Vitória precisou escolher entre Brítez e Pochettino para ocupar a última vaga. Os dois já jogaram o mata-mata pelo Fortaleza em 2026.