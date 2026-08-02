Robson Conceição perde na disputa do segundo título mundial no boxe

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O baiano Robson Conceição, de 37 anos, foi derrotado em Las Vegas, Estados Unidos, na disputa pelo título mundial dos pesos-leves. A luta aconteceu na noite de sábado, 1º.

O medalhista de ouro nas Olimpíadas do Rio-2016 perdeu para o norte-americano Raymond Muratalla, por pontos, após 12 assaltos. Os três jurados foram unânimes e apontaram 118 a 110 e 119 a 109 (duas vezes).

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“Não foi minha melhor luta, para ser sincero. Sabia que ele queria uma luta mais longa, então tentei resolver desde cedo, mas ele é um lutador esperto”, afirmou Muratalla ao fim do combate.

O brasileiro tentava seu segundo título no boxe, agora em uma nova categoria, após conquistar na categoria super-pena em julho de 2024 contra O'Shaquie Foster (para quem perdeu o cinturão meses depois).

Após subir para o peso-leve, o brasileiro havia vencido duas lutas, contra Yonnaiquer Rondon e Helber Rojas, ambas no Brasil, mas acabou derrotado em Las Vegas.

Muratalla já era o campeão da divisão e agora ostenta uma invencibilidade de 25 lutas no boxe. Destas, 17 foram por nocaute. O lutador de 24 anos conquistou o título linear do peso-leve da Federação Internacional de Boxe ao derrotar Andy Cruz por decisão majoritária em janeiro e fez, diante de Robson, sua primeira defesa de cinturão.