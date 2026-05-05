Bahia brilha no boxe e conquista 10 ouros no Campeonato Brasileiro

A delegação da Bahia teve destaque no Campeonato Brasileiro de Boxe Elite – Masculino e Feminino 2026, realizado em Foz do Iguaçu, ao conquistar 10 medalhas de ouro. Ao todo, o estado foi representado por 14 atletas na competição nacional.

“Pela primeira vez fomos campeões disparados”, afirmou o presidente da Federação de Boxe Olímpico e Profissional do Estado da Bahia (BoxeBahia), Joilson Santana, ao comentar o desempenho da equipe.

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No feminino, os títulos ficaram com Yasmine Silva (51kg), Tatiana Chagas (54kg), Haziel Santos (65kg), Viviane Pereira (70kg) e Beatriz Ferreira (60kg). Já no masculino, os campeões foram Breno Carvalho (60kg), Samuel Rosa (65kg), Jomário Cruz (80kg), Keno Machado (90kg) e Joel Ramos (+90kg).

Além dos ouros, a Bahia também conquistou uma medalha de prata e duas de bronze. Outro destaque da equipe foi Marco Antônio Moreira, que recebeu o prêmio de melhor técnico do campeonato.

O desempenho expressivo reforça o trabalho desenvolvido pela federação, segundo Joilson Santana. “Pela primeira vez fomos campeões disparados. Isso ratifica o trabalho da federação e o apoio que a Sudesb tem nos dado para atingir aquilo que a Bahia tem de melhor”, destacou.

A preparação da equipe contou com apoio do Governo do Estado, que concedeu passagens aéreas para a maior parte da delegação, 10 atletas. Antes do Campeonato Brasileiro, os baianos também participaram da primeira etapa da Copa do Mundo de Boxe 2026, realizada na mesma cidade paranaense, onde conquistaram quatro medalhas (duas de ouro e duas de prata), contribuindo para a liderança do Brasil na competição.

Com os bons resultados no cenário nacional e internacional, a equipe baiana já se prepara para a próxima etapa da Copa do Mundo de Boxe 2026, que será realizada entre os dias 15 e 20 de junho, em Guiyang. As finais do circuito estão previstas para ocorrer entre novembro e dezembro, em Tashkent.