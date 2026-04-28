ESTRELAS DO ESPORTE
Conheça os lutadores que defendem a Bahia no Brasileiro de boxe
Com nomes como Bia Ferreira e Keno Marley, Bahia leva 14 pugilistas ao torneio nacional
A Bahia vive mais um momento de protagonismo no boxe nacional. Embalados por resultados positivos na Copa do Mundo, os baianos chegam nesta terça-feira, 28, ao Campeonato Brasileiro de Boxe Elite 2026, em Foz do Iguaçu, em busca de manter a hegemonia do país.
Ao todo, 14 pugilistas representam a Bahia na competição, que segue até o dia 4 de maio na mesma cidade em que os baianos brilharam na Copa semana passada. No torneio, o estado teve quatro medalhistas, com ouro para Wanderley Pereira (até 65 kg) e Isaías Filho (até 90 kg) e prata para Bárbara Santos (até 75 kg) e Kaian Reis (até 70 kg).
O desempenho ajudou o Brasil a liderar o quadro de medalhas, com quatro ouros nas nove finais disputadas, superando potências como China, Cazaquistão e Azerbaijão.
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Quem vai para o Brasileiro?
A equipe baiana conta com alguns dos principais nomes do boxe brasileiro, incluindo atletas com histórico olímpico e forte presença internacional.
Entre os destaques, estão a medalhista olímpica Beatriz Ferreira (-60 kg), Keno Marley (-70 kg) e Tatiana Chagas (-54 kg). Outro nome que chega em alta é Kaian Reis (-70 kg), medalhista de prata na Copa do Mundo e apontado como uma das principais apostas por pódio no Brasileiro.
Lista completa dos atletas baianos
- Beatriz Ferreira (-60 kg)
- Breno Carvalho (-60 kg)
- Haziel Santos (-65 kg)
- Isaías Filho (-90 kg)
- Jackline Nascimento (-75 kg)
- Jéssica Coutinho (-57 kg)
- Joel Silva (+90 kg)
- Jomário da Cruz (-80 kg)
- Kaian Reis (-70 kg)
- Keno Marley (-70 kg)
- Ronaldo Silva (-55 kg)
- Samuel Rosa (-65 kg)
- Tatiana Chagas (-54 kg)
- Viviane Pereira (-70 kg)
- Yasmine Silva (-51 kg)
Além dos atletas, quatro membros da comissão técnica acompanham o grupo na competição.
Calendário do boxe
Após o Campeonato Brasileiro, o calendário segue intenso. A próxima etapa da Copa do Mundo será disputada entre os dias 15 e 20 de junho, em Guiyang, na China, enquanto as finais estão previstas para o fim do ano, em Tashkent, no Uzbequistão.
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