Estádio histórico brasileiro é demolido para dar lugar a shopping

A história do futebol brasileiro sente uma grande perda em 2026 - após quase seis décadas de história, o tradicional Estádio Manoel Leonardo Nogueira, o Nogueirão, foi completamente demolido em Mossoró, no Rio Grande do Norte.

Inaugurado em 1967, o espaço deu lugar a um projeto que prevê a construção de uma nova arena multiuso integrada a um shopping center e um supermercado. A demolição foi concluída nesta segunda-feira, 27, após cerca de 11 dias de derrubada, marcando o fim de um dos principais palcos do futebol local.

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Projeto de R$ 215 milhões

O novo complexo será erguido a partir de uma Parceria Público-Privada, vencida pela Nacional Incorporadora e Construtora LTDA, com investimento estimado em R$ 215 milhões.

A proposta vai muito além de um estádio tradicional. A futura Arena Nogueirão terá capacidade para mais de 15 mil torcedores e seguirá padrões exigidos pela Fifa, com estrutura moderna voltada tanto para o esporte quanto para o entretenimento.

O projeto prevê uma estrutura completa, com assentos totalmente cobertos, camarotes corporativos e áreas premium, cabines de imprensa e estúdios de TV e infraestrutura para grandes transmissões esportivas.

Além disso, o espaço será pensado como um centro de convivência, em que no nível térreo será instalado um Museu do Esporte, com foco na preservação da memória esportiva de Mossoró.

A ideia é integrar esporte e consumo, juntando arena, shopping center e supermercado, ampliando o uso do espaço para além dos dias de jogos.



Próximos passos

Com a demolição concluída, a próxima etapa será a remoção dos entulhos e a preparação do terreno. Na sequência, começam as obras da nova arena, com previsão de duração de aproximadamente dois anos.