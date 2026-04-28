NOVA ARENA
Estádio histórico brasileiro é demolido para dar lugar a shopping
Projeto com R$ 215 milhões investidos prevê a construção de uma arena, um shopping e um mercado
A história do futebol brasileiro sente uma grande perda em 2026 - após quase seis décadas de história, o tradicional Estádio Manoel Leonardo Nogueira, o Nogueirão, foi completamente demolido em Mossoró, no Rio Grande do Norte.
Inaugurado em 1967, o espaço deu lugar a um projeto que prevê a construção de uma nova arena multiuso integrada a um shopping center e um supermercado. A demolição foi concluída nesta segunda-feira, 27, após cerca de 11 dias de derrubada, marcando o fim de um dos principais palcos do futebol local.
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Projeto de R$ 215 milhões
O novo complexo será erguido a partir de uma Parceria Público-Privada, vencida pela Nacional Incorporadora e Construtora LTDA, com investimento estimado em R$ 215 milhões.
A proposta vai muito além de um estádio tradicional. A futura Arena Nogueirão terá capacidade para mais de 15 mil torcedores e seguirá padrões exigidos pela Fifa, com estrutura moderna voltada tanto para o esporte quanto para o entretenimento.
O projeto prevê uma estrutura completa, com assentos totalmente cobertos, camarotes corporativos e áreas premium, cabines de imprensa e estúdios de TV e infraestrutura para grandes transmissões esportivas.
Além disso, o espaço será pensado como um centro de convivência, em que no nível térreo será instalado um Museu do Esporte, com foco na preservação da memória esportiva de Mossoró.
A ideia é integrar esporte e consumo, juntando arena, shopping center e supermercado, ampliando o uso do espaço para além dos dias de jogos.
Próximos passos
Com a demolição concluída, a próxima etapa será a remoção dos entulhos e a preparação do terreno. Na sequência, começam as obras da nova arena, com previsão de duração de aproximadamente dois anos.
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