Abel Ferreira coloca o Vitória no centro de 'guerra' entre Palmeiras e Flamengo

A briga pelo título do Campeonato Brasileiro deste ano deve manter o cenário de anos anteriores e ser concentrada entre Palmeiras e Flamengo. As equipes têm criado grande rivalidade nas últimas temporadas e por duas vezes decidiram a final da Libertadores. Agora, uma situação envolvendo o Vitória esteve no centro de nova polêmica envolvendo os clubes.

Na última semana, o Palmeiras venceu o Vitória por 4 a 0 no Barradão. A partida foi marcada por polêmicas de arbitragem, com o clube baiano chegando a ter dois jogadores expulsos. O resultado fez o Verdão disparar na liderança do Campeonato Brasileiro e questionamentos por um suposto favorecimentos dos árbitros ao clube paulista tomaram as redes sociais.

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Mais do que isso, o Flamengo decidiu se pronunciar oficialmente sobre as alegações de que o Palmeiras é favorecido pela arbitragem.



"Nos últimos anos, consolidou-se entre torcedores, profissionais do futebol e parte significativa da opinião pública a percepção de que um determinado clube vem sendo reiteradamente beneficiado por decisões de arbitragem. Essa percepção não nasce apenas da rivalidade esportiva. Também encontra respaldo em números", disse o clube antes de citar dados de levantamento do Globo Esporte.

Em contrapartida, o técnico Abel Ferreira mais uma vez citou o que considera ter sido um erro da arbitragem na final da Libertadores do ano passado, vencida pelo Flamengo.

"A final da Libertadores do ano passado é um asterisco que não vou apagar enquanto estiver aqui. Já até confrontei o árbitro, perguntei por que não viu o que todos viram. Vivemos num mundo de homens, sabemos que há defeitos e virtudes, eu mesmo tenho várias. Se quisermos ser todos direitinhos, vamos todos ao Vaticano", falou.

Neste domingo, 2, após o Palmeiras vencer o Fortaleza por 3 a 0 na Copa do Brasil, Abel Ferreira voltou a mencionar o jogo contra o Vitória e alfinetou o Flamengo.

"Não se deixem enganar por narrativas, estejam juntos, para não acontecer o que aconteceu no ano passado. As imagens são claras. Já foi dito várias vezes por todos os clubes, são beneficiados e prejudicados. A situação foi entre Palmeiras e Vitória, não com os outros", afirmou.

Polêmica no Barradão

O Vitória reclama de uma não expulsão do meia Maurício, que teria deixado o braço no rosto de um jogador do Leão. O VAR não recomendou revisão. Minutos depois, Cacá foi expulso por uma falta em Arias após revisão no VAR. Revoltado, Luan Cândido fez um sinal com as mãos indicando que o juiz estaria 'roubando' o clube baiano e também foi expulso.

Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

Os zagueiros Cacá e Luan Cândido, o presidente Fábio Mota, todos do Vitória, e o meia Maurício, do Palmeiras, foram denunciados pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) pelos episódios registrados durante a partida entre as equipes, válida pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.

As denúncias são resultado dos acontecimentos que marcaram o confronto dos clubes na última quarta-feira, 29, no Barradão. O Vitória contestou a decisão da arbitragem de aplicar apenas cartão amarelo a Maurício após uma cotovelada no rosto de Cacá. O zagueiro precisou levar cinco pontos no queixo, e o lance ocorreu antes das expulsões de Cacá e Luan Cândido. Após a partida, Fábio Mota fez duras críticas à atuação da arbitragem e anunciou que o clube não concederia entrevista coletiva com o técnico Jair Ventura nem liberaria jogadores para a zona mista.