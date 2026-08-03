SAIU ATRÁS
Vitória joga mal e perde para o Athletico na Copa do Brasil
Partida de ida das oitavas de final foi disputada nesta segunda-feira, 3
O Esporte Clube Vitória perdeu por 2 a 0 para Athletico nesta segunda-feira, 3, pelo jogo de ida oitavas de final da Copa do Brasil. A partida foi disputada na Arena da Baixada, em Curitiba.
Logo aos 3 minutos de jogo, o Vitória desperdiçou uma chance clara de gol. Renê deu drible de corpo em contra-ataque e saiu de frente com o goleiro Santos, mas a batida de canhota bateu caprichosamente na trave.
A oportunidade perdida acabou fazendo falta. Aos 9 minutos do primeiro tempo, João Cruz recebeu passe por dentro e driblou Luan Cândido com facilidade. O meia do Furacão bateu firme de esquerda e venceu Lucas Arcanjo. 1 a 0.
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Expulsão de Martínez e falha de Cândido
Após um começo de segundo tempo melhor, o Leão da Barra acabou sofrendo com erros individuais. Já amarelado, Martínez fez falta dura aos 22 minutos e recebeu o segundo cartão e acabou expulso.
Aos 33 minutos, Luan Cândido tentou cortar passe esticado e acabou não conseguindo. Na sobra da falha do camisa 36, Viveros ficou com a bola e rolou para Dudu, que bateu no alto e ampliou o placar.
Vitória terá que buscar virada
Para conseguir se classificar às quartas de final, a equipe comandada por Jair Ventura terá que ganhar por três gols de diferença no duelo de volta. Caso vença por dois gols, força a disputa de pênaltis.
O segundo confronto com o time paranaense está marcado para quinta-feira, 6, às 20h, no Barradão, em Salvador.
FICHA TÉCNICA
Athletico 2x0 Vitória
Copa do Brasil - Oitavas de final (jogo de ida)
Local: Arena da Baixada, em Curitiba
Data: 02/08/2026 (segunda-feira)
Horário: 21h
Árbitro: Edina Alves Batista (SP)
Assistentes: Neuza Inês Back (SP) e Fernanda Nandrea Gomes Antunes (MG)
VAR: Rodrigo D'Alonso Ferreira (SC)
Quarto árbitro: Léo Simão Holanda (CE)
Cartões amarelos: Arthur Dias, Dudu e Leozinho (Athletico) / Cacá e Martínez (2x) (Vitória)
Cartões vermelhos: Martínez (Vitória)
Gols: João Cruz e Dudu (Athletico)
Athletico: Santos; Benavídez Aguirre e Arthur Dias; Gilberto (Kevin Vargas), Jádson, Luiz Gustavo (Zapelli) e João Cruz (Dudu); Mendoza (Jorge Rivaldo), Leozinho (Léo Derik) e Viveros. Técnico: Odair Hellmann.
Vitória: Lucas Arcanjo; Fabiano (Erick), Brítez, Cacá, Luan Cândido e Ramon; Caíque, Baralhas, Martínez e Matheuzinho (Zé Vitor); Renê (Fabri). Técnico: Jair Ventura.