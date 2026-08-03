Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > esportes > E.C.VITÓRIA

SAIU ATRÁS

Vitória joga mal e perde para o Athletico na Copa do Brasil

Partida de ida das oitavas de final foi disputada nesta segunda-feira, 3

João Grassi
Por
Athletico x Vitória
Athletico x Vitória - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

O Esporte Clube Vitória perdeu por 2 a 0 para Athletico nesta segunda-feira, 3, pelo jogo de ida oitavas de final da Copa do Brasil. A partida foi disputada na Arena da Baixada, em Curitiba.

Logo aos 3 minutos de jogo, o Vitória desperdiçou uma chance clara de gol. Renê deu drible de corpo em contra-ataque e saiu de frente com o goleiro Santos, mas a batida de canhota bateu caprichosamente na trave.

Tudo sobre E.C.Vitória em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

A oportunidade perdida acabou fazendo falta. Aos 9 minutos do primeiro tempo, João Cruz recebeu passe por dentro e driblou Luan Cândido com facilidade. O meia do Furacão bateu firme de esquerda e venceu Lucas Arcanjo. 1 a 0.

Leia Também:

E.C.VITÓRIA

Meia do Vitória vira desfalque de última hora para jogo na Copa do Brasil
Meia do Vitória vira desfalque de última hora para jogo na Copa do Brasil imagem

ESTRATÉGIA

Vitória inscreve zagueiro e deixa meio-campo de fora da Copa do Brasil
Vitória inscreve zagueiro e deixa meio-campo de fora da Copa do Brasil imagem

MUITA GRANA!

Vitória pode levar premiação milionária se avançar na Copa do Brasil
Vitória pode levar premiação milionária se avançar na Copa do Brasil imagem

Expulsão de Martínez e falha de Cândido

Após um começo de segundo tempo melhor, o Leão da Barra acabou sofrendo com erros individuais. Já amarelado, Martínez fez falta dura aos 22 minutos e recebeu o segundo cartão e acabou expulso.

Aos 33 minutos, Luan Cândido tentou cortar passe esticado e acabou não conseguindo. Na sobra da falha do camisa 36, Viveros ficou com a bola e rolou para Dudu, que bateu no alto e ampliou o placar.

Cacá em disputa aérea
Cacá em disputa aérea - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Vitória terá que buscar virada

Para conseguir se classificar às quartas de final, a equipe comandada por Jair Ventura terá que ganhar por três gols de diferença no duelo de volta. Caso vença por dois gols, força a disputa de pênaltis.

O segundo confronto com o time paranaense está marcado para quinta-feira, 6, às 20h, no Barradão, em Salvador.

FICHA TÉCNICA

Athletico 2x0 Vitória

Copa do Brasil - Oitavas de final (jogo de ida)

Local: Arena da Baixada, em Curitiba

Data: 02/08/2026 (segunda-feira)

Horário: 21h

Árbitro: Edina Alves Batista (SP)

Assistentes: Neuza Inês Back (SP) e Fernanda Nandrea Gomes Antunes (MG)

VAR: Rodrigo D'Alonso Ferreira (SC)

Quarto árbitro: Léo Simão Holanda (CE)

Cartões amarelos: Arthur Dias, Dudu e Leozinho (Athletico) / Cacá e Martínez (2x) (Vitória)

Cartões vermelhos: Martínez (Vitória)

Gols: João Cruz e Dudu (Athletico)

Athletico: Santos; Benavídez Aguirre e Arthur Dias; Gilberto (Kevin Vargas), Jádson, Luiz Gustavo (Zapelli) e João Cruz (Dudu); Mendoza (Jorge Rivaldo), Leozinho (Léo Derik) e Viveros. Técnico: Odair Hellmann.

Vitória: Lucas Arcanjo; Fabiano (Erick), Brítez, Cacá, Luan Cândido e Ramon; Caíque, Baralhas, Martínez e Matheuzinho (Zé Vitor); Renê (Fabri). Técnico: Jair Ventura.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

esporte clube vitória

Relacionadas

Mais lidas