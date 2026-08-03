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E.C.VITÓRIA

Cacá confia no Barradão e afirma que o Athletico "sabe da nossa força"

Zagueiro do Vitória comentou sobre a derrota na Copa do Brasil

João Grassi
Por
Cacá em entrevista
Cacá em entrevista - Foto: Reprodução | YouTube/GE TV

O zagueiro Cacá, titular do Esporte Clube Vitória na derrota por 2 a 0 para o Athletico nesta segunda-feira, 3, pelo jogo de ida das oitavas da Copa do Brasil, demonstrou acreditar na classificação para a próxima fase da competição.

Em entrevista concedida no gramado da Arena da Baixada, Cacá colocou confiança na força da torcida e chegou a dizer que o próprio time paranaense reconhece a dificuldade de enfrentar o Vitória no Barradão.

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"Acho que os detalhes. Um detalhe para finalizar, um detalhe para botar a bola na rede e também ficar mais atento na marcação, mais agressividade. A gente sabia que ia ser um jogo difícil, a gente sabe da força do Athletico aqui, mas agora tem mais um jogo. Tem mais um jogo na nossa casa, com a nossa torcida. O Athletico sabe da nossa força lá, a gente também sabe da nossa força, o nosso poder em casa", indicou Cacá ao SporTV.

"Agora é focar nesse mais um tempo, mais 90 minutos. É buscar a vitória, que é o que interessa para a gente. Agora é descansar, focar, trabalhar bastante no que a gente tem para melhorar e em casa resolver. O que falta para a gente é resolver, chegar em casa, a gente resolvendo, fica tudo certo", concluiu o defensor.

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Para conseguir se classificar às quartas de final, a equipe comandada por Jair Ventura terá que ganhar por três gols de diferença no duelo de volta. Caso vença por dois gols, força a disputa de pênaltis.

O segundo confronto com o time paranaense está marcado para quinta-feira, 6, às 20h, no Barradão, em Salvador.

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