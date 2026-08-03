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E.C.VITÓRIA

Lenda da Seleção Brasileira revela vontade de conhecer o Barradão

Ex-atacante citou o estádio do Vitória em entrevista

João Grassi
Por
Jairzinho pela Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 1970
Jairzinho pela Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 1970 - Foto: Reprodução

Após visitar o elenco do Esporte Clube Vitória durante passagem da delegação rubro-negra no Rio de Janeiro, o ex-jogador da Seleção Brasileira, Jairzinho, que é pai do técnico Jair Ventura, demonstrou vontade em conhecer o Barradão.

Tricampeão do mundo pelo Brasil em 1970, Jairzinho já havia recebido uma promessa do seu filho para conhecer o estádio. Agora, o ex-atacante reforçou seu interesse na "oportunidade" em entrevista à TV Vitória.

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Espero ser convidado por vocês, receber essa oportunidade [conhecer o Barradão]. Jairzinho - Ex-atacante da Seleção Brasileira e pai de Jair Ventura

Jairzinho exalta carreira de Jair Ventura

Como um bom pai, o 'Furacão da Copa' aproveitou para rasgar elogios para Jair Ventura e exaltou a carreira dele como treinador. "Eu sou duvidoso para falar porque conheço muito bem o meu filho".

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"Fico muito feliz dele ter decidido ser treinador, já que ele foi prejudicado na iniciação com um problema físico que obrigou ele a parar de jogar. Ele aproveitou, pela capacidade intelectual que tem e segue essa carreira maravilhosa como treinador", elogiou Jairzinho.

"Muita gratificação, muita presença e respeito por ter um grande representante meu valorizando o futebol, que chama-se Jair Ventura. De fato vem levando o Vitória a ter sucesso e ser mais conhecido ainda no Brasil e no mundo", completou.

Jairzinho
Jairzinho - Foto: Reprodução | YouTube/TV Vitória
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